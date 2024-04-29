الآلاف يحتجون في جورجيا ضد "القانون الروسي" المثير للجدل

بقلم: يورونيوز

قالت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي إنها ستستخدم حق النقض ضد القانون إذا أقره البرلمان، لكن الحزب الحاكم يمكنه تجاوز حق النقض بجمع 76 صوتا.

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خرج الآلاف من المتظاهرين مجددا إلى شوارع العاصمة الجورجية تبليسي، للاحتجاج على قانون شفافية التأثير الأجنبي المثير للجدل.

ويتطلب مشروع القانون المثير للخلاف من وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية التسجيل على أنها خاضعة للنفوذ الأجنبي إذا تلقت أكثر من 20 في المائة من تمويلها من الخارج.

وقد أطلق النقاد عليه اسم "القانون الروسي"، لأن موسكو تستخدم تشريعات مماثلة لوصم وسائل الإعلام والمنظمات التي يُنظر إليها على أنها على خلاف مع الكرملين.

ويخشى المتظاهرون من أن يؤدي التشريع المقترح إلى تقويض الديمقراطية، وعرقلة فرص جورجيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

"أعتقد أن لدينا الآن المعركة الأكثر أهمية والحاسمة. إما أن ننقذ بلادنا ونحافظ على مسارنا الأوروبي أو نخسر وطننا. لكن هذه الطاقة والإيمان، وعدد الشباب هنا، يمنحني الأمل في أننا سنحقق النصر في النهاية"، قالت المتظاهرة آنا سوبيلياني.

وعلى الرغم من المعارضة الشعبية الشرسة، يبدو أن حزب "الحلم الجورجي"، الحاكم مصمم على المضي قدمًا من أجل تبني القانون.

وقال زعيم الأغلبية البرلمانية ماموكا مدينارادزه: "إنهم لا يستطيعون حتى ذكر حجة واحدة حول سبب كون هذا القانون روسيًا أو سيئًا. على الأقل يقولون إنهم لا يحبون الاسم".

في بيان عبر الإنترنت في وقت سابق من هذا الشهر، وصف منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خطوة البرلمان بأنها "تطور مقلق للغاية" وحذر من أن الاعتماد النهائي لهذا التشريع سيؤثر سلبًا على تقدم جورجيا على طريق الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من أن الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي قالت إنها ستستخدم حق النقض ضد القانون إذا أقره البرلمان، لكن الحزب الحاكم يمكنه تجاوز حق النقض من خلال جمع 76 صوتًا. وبعد ذلك يمكن لرئيس البرلمان التوقيع عليه ليصبح قانونا.

ومن المقرر تنظيم المزيد من الاحتجاجات، سواء المؤيدة أو المناهضة للقانون، في تبليسي يوم الاثنين.