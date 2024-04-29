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بلينكن يصل إلى السعودية في سابع جولة شرق أوسطية منذ بدء الحرب في غزة

وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن Copyright Evelyn Hockstein/AP
Copyright Evelyn Hockstein/AP
بقلم:  يورونيوز
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وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين، إلى السعودية، ضمن مهمته الدبلوماسية السابعة إلى الشرق الأوسط منذ بدء الحرب الإسرائيلية في غزة قبل أكثر من ستة أشهر.

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وستتركز جهود بلينكن إلى وقف إطلاق النار في غزة. وتشمل جولة بلينكن التي ستستمر حتى يوم الأربعاء زيارة الأردن وإسرائيل.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنّ المملكة العربية السعودية تخطط لاستضافة اجتماع يوم الاثنين لمناقشة مستقبل غزة مع مسؤولين أجانب كوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بالإضافة إلى مسؤولين رئيسيين من الاتحاد الأوروبي والأردن ومصر وقطر، فضلا عن السلطة الفلسطينية.

 ولم تتحدث المصادر عن مشاركة إسرائيل التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية، وحماس، في الاجتماع.

وتأتي زيارة بلينكن المتوقعة ضمن الجهود التي تقوم بها إدارة بايدن من أجل التمهيد لصفقة كبيرة محتملة تطبع من خلالها العلاقات بين السعودية وإسرائيل. على الرغم من أن العديد من المسؤولين الأمريكيين يصفون الأمر بالهدف بعيد المنال.

لكن المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة بقرارها "عدم إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب الاحتلال منها."

المصادر الإضافية • أ ب + وكالات

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الشرق الأوسط السعودية إسرائيل السلطة الوطنية الفلسطينية غزة أنتوني بلينكن