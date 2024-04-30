الولايات المتحدة تواصل تشييد رصيف بحري عائم على شاطئ غزة

بقلم: يورونيوز

شاركت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وسفن أخرى تابعة للجيش الأمريكي في جهود بناء منصة عائمة لرصيف بحري قبالة شاطئ غزة، حيث قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن المشروع سيكلف 320 مليون دولار على الأقل، بنية إدخال المزيد من المساعدات من قبرص إلى قطاع غزة المحاصر، حسب زعم واشنطن.

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قالت المتحدثة باسم البنتاغون صابرينا سينغ إن تكلفة المشروع تشمل نقل المعدات وأجزاء الرصيف، من الولايات المتحدة إلى ساحل غزة بالإضافة إلى عمليات البناء وتوصيل المساعدات.

وتظهر صور الأقمار الصناعية سفينة "يو إس إن إس روي ب. بينافيدز" على بعد حوالي 11 كيلومترًا من الميناء على الشاطئ، حيث يتم بناء قاعدة عمليات المشروع من قبل الجيش الإسرائيلي، فيما ستكون الخطوة التالية بناء الجسر الذي سيتم تثبيته بعد ذلك على الشاطئ.

والمُؤمَّل أن يكون الرصيف العائم والجسر البحري المتصل بالشاطئ في مكانه بحلول أوائل أيار / مايو. وستربط القوات الإسرائيلية الجسر الذي يبلغ طوله 550 متراً بالشاطئ.

وقد نشرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي صورًا لبناء الرصيف العائم على الإنترنت، وجاء في بيان منشور على منصة إكس: "سيدعم الرصيف البحري الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والشركاء في المجال الإنساني لاستقبال وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة".

وتوجد السفينة اللوجستية التابعة للجيش الأمريكي "الجنرال فرانك بيسون جونيور" وعدة زوارق أخرى تابعة للجيش مع السفينة بينافيدز، وهي تعمل على بناء ما يسميه الجيش نظام اللوجستيات المشتركة على الشاطئ (JLOTS).