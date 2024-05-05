سوليفان: واشنطن تشترط تطبيع السعودية مع إسرائيل مقابل توقيع اتفاقية دفاع مع المملكة

بقلم: يورونيوز

بحسب سوليفان فإن "الكعكة لا تقسم" فلا يمكن فصل قطعة عن الأخرى

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أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن واشنطن لن توافق على اتفاق دفاعي مع الرياض ما لم يكن هناك اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل.

وقال سوليفان لصحيفة فاينانشيال تايمز إن الرؤية المتكاملة هي تفاهم ثنائي بين الولايات المتحدة والسعودية إلى جانب التطبيع بين إسرائيل والسعودية، إضافة إلى جانب خطوات ذات مغزى لصالح الشعب الفلسطيني حسب تعبيره، وشدد على أن كل ذلك يجب أن يجتمع معا، فلا يمكن فصل جزء واحد عن الأجزاء الأخرى، بحسب وصف سوليفان.

وأوضح سوليفان أنه في الأشهر المقبلة من المتوقع أن نسمع المزيد من الرئيس ومسؤولين آخرين عن المسار الذي تعتقد واشنطن سينتج عنه إسرائيل أكثر أمنا ومنطقة أكثر سلاما على حد وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي.

وأضاف سوليفان أن كل ما يمكن إدارة بايدن القيام به هو العمل على ما يعتقد أنه منطقي وفق تعبيره، ومحاولة الحصول على أكبر عدد ممكن من الدول في المنطقة أن تسير في الركب، وسيكون الأمر في نهاية المطاف متروكا للقيادة في إسرائيل وبصراحة أقول: "يمكن للشعب الإسرائيلي في نهاية المطاف أن يقرر ما إذا كان هذا هو المسار الذي يريد أن يسلكه أم لا".