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شاهد: طلاب بجامعة جنوب كاليفورنيا يغادرون اعتصام مناهض لإسرائيل بعد تهديدات الشرطة

مغادرة الطلاب الاعتصام
مغادرة الطلاب الاعتصام Copyright Ryan Sun/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Ryan Sun/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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غادر طلاب بجامعة جنوب كاليفورنيا مخيم اعتصام مناهض للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة بعدما حاصرته الشرطة وهددتهم بالاعتقال صباح الأحد.

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وجاءت الخطوة قبل أيام من الموعد المقرر لبدء الدراسة بعد أن قالت الجامعة إن ضباط السلامة في الحرم الجامعي يقومون بتطهير المنطقة بمساعدة قسم شرطة لوس أنجلوس.

وأظهر مقطع فيديو مباشر من الصحفيين الطلاب أن المعسكر أصبح خالياً حيث شكلت الشرطة خطاً لإبعاد المتظاهرين المتبقين ومنع الناس من الدخول مرة أخرى.

وبدأ الاعتصام بعد أن ألقت شرطة لوس أنجلوس القبض على 93 متظاهراً لأول مرة في 24 أبريل - نيسان. 

وظلت الأجواء هادئة بشكل عام في الحرم الجامعي الخاص على الرغم من اعتصام الطلاب في الوقت الذي تحول فيه الاهتمام إلى الاعتقالات في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.

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