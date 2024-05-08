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وجبة من لحم الخنزير وفطيرة توت ورقصة تقليدية.. ماكرون يصطحب شي قرب منزل جدته

ماكرون يدعو شي إلى مطعم في جبال البرانس على حدود إسبانيا
ماكرون يدعو شي إلى مطعم في جبال البرانس على حدود إسبانيا Copyright Aurelien Morissard/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Aurelien Morissard/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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اصطحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى ممر تورمالت الواقع في جبال البرانس يوم الثلاثاء قبل أن يغادر الأخير إلى صربيا.

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وحرص ماكرون على دعوة شي إلى هذا المكان الذي أمضى فيه وقتًا لدى جدته عندما كان طفلًا، في لفته متبادلة بعد أن اصطحب شي ماكرون العام الماضي إلى مقر إقامة حاكم مقاطعة قوانغدونغ، حيث كان يعيش والد الرئيس الصيني ذات يوم.

وغطت الثلوج المنحدرات القريبة بعد تساقط الثلوج من جديد خلال الليل، وتم تشديد الإجراءات الأمنية حول المنطقة وإغلاق الشوارع المؤدية إلى المكان لعشرات الكيلومترات.

قام ماكرون وشي – مع زوجتيهما بريجيت ماكرون وبنغ ليوان – بزيارة مطعم جبلي، وتناولوا لحم الخنزير وفطيرة التوت، وأطباق محلية أخرى.

وتأتي الاجتماعات الجبلية بعد زيارة دولة بدأها شي يوم الاثنين وتباحث فيها مع ماكرون في مواضيع مختلفة سياسية وأمنية وتجارية.

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