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فيديو: عاصفة شمسية نادرة تصبغ سماء تشيلي باللون الأرجواني

العاصفة الشمسية أنارت بأضوائها القطبية الخلابة سماء العديد من دول العالم
العاصفة الشمسية أنارت بأضوائها القطبية الخلابة سماء العديد من دول العالم Copyright Valentin Gensch
Copyright Valentin Gensch
بقلم:  يورونيوز
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في مشهد نادر، غطت أضواء العاصفة الشمسية التي ضربت الغلاف الجوي سماء عدد من الدول في النصف الشمالي من الأرض، وظهرت ألوان زاهية في مساحات كبيرة في السماء.

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شهد سكان مدينة بونتا أريناس التي تقع في أقصى جنوب تشيلي هذا الحدث الفلكي غير العادي الذي صبغ السماء بلون أرجواني.

وقدمت عاصفة شمسية قوية عرضاً ضوئياً مذهلاً في السماء في جميع أنحاء العالم خلال الليل، ولكنها تسببت فيما يبدو في حدوث اضطرابات طفيفة في شبكة الاتصالات وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

وأعلنت الوكالة الأمريكية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي (NOAA) أن العاصفة الجيومغناطيسية هي من المستوى الخامس على مقياس من 5 درجات، والذي يوصف بأنه "شديد".

وقالت "نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) وشبكات الطاقة والمركبات الفضائية والملاحة عبر الأقمار الصناعية وسواها من التقنيات قد تتأثر". 

وقد حرص عدد من الأشخاص خاصة في أوروبا على التقاط صور وفيديوهات لتوثيق مشهد العروض الضوئية النادر في السماء، وهو الحدث الذي لم يسجل منذ سنة 2003.

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