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فيديو: ابنة كاسترو ترتدي الكوفية الفلسطينية وتتقدم مسيرة لمجتمع الميم للتضامن مع غزة

في الوسط مارييلا كاسترو، خلال مسيرة مجتمع الميم في العاصمة الكوبية
في الوسط مارييلا كاسترو، خلال مسيرة مجتمع الميم في العاصمة الكوبية Copyright Arial Ley/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Arial Ley/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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تظاهر المئات من أفراد مجتمع الميم في شوارع العاصمة الكوبية يوم السبت، للتضامن مع الفلسطينيين والمطالبة بالمزيد من الحقوق لمجتمعهم.

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ورفع المتظاهرون الأعلام الملونة التي تمثل مجتمع الميم LGBTQ (المثليون ومزدوجو الجنسية والعابرون وغيرهم)، كما رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تتضامن مع سكان غزة وتدعوا إلى وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع.

تقدم الحشد مارييلا كاسترو، مديرة مركز التربية الجنسية وابنة الزعيم الكوبي الراحل راؤول كاسترو، والمدافعة عن حقوق مجتمع الميم في الجزيرة الكاريبية.

في نهاية عام 2022 نظمت كوبا استفتاء ووضعت قانونًا جديدًا للأسرة يسمح بزواج مثليي الجنس، والرحم البديل، والسماح لمثليي الجنس بتبني الأطفال.

وقالت كاسترو التي ارتدت الكوفية الفلسطينية إن مسيرة هذا العام كانت للاحتفال بالحب الذي أصبح الآن قانونًا في كوبا.

وفي الفترة من أيلول/ سبتمبر 2022 إلى كانون الأول/ ديسمبر 2023، تم إجراء 1333 حالة زواج مثلي في الجزيرة، منها 806 للرجال و527 للنساء.

لكن مارييلا كاسترو قالت إن المسيرة هذا العام أيضا كانت مخصصة لنضال الشعب الفلسطيني وإنهاء الحرب في تلك الأراضي. وأضافت: "إن حركة LGBTQ الثورية الكوبية تنضم إلى الحركة الدولية ضد الإبادة الجماعية في فلسطين، لا للإبادة الجماعية".

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