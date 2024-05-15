شاهد: انتهت بمقتله.. مطاردة درامية لحارس أمن مسلّح أطلق النار على مشرفه في أوهايو

بقلم: يورونيوز

حاول حارس أمن متدرب في مستودع تابع لشركة أمازون في أوهايو، قتل مشرفة بالرصاص، واستهدف ضابطاً أثناء فراره ومطاردته من قبل الشرطة.

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ورصدت كاميرا المراقبة محاولة علي حمزو يوسف (22 عاماً) إطلاق النار المشرف من مسافة قريبة، في مستودع غرب جيفرسون.

وقالت الشرطة إنه صوّب مسدسه رأس المشرف من الخلف، لكن يبدو أن السلاح تعطّل فجأة وأخطأت الرصاصة هدفها.

وقال مسؤولون إنه كان هناك أكثر من 100 عامل داخل المبنى عندما وقعت حادثة إطلاق النار.

وسرعان ما فر يوسف من المبنى، وطاردته شرطة بلدة فرانكلين وشرطة كولومبوس، في محاولة لإيقاف سيارته. لكنه ترجّل عن السيارة وبدأ بإطلاق النار على أحد الضباط، وقالت السلطات إنه أصيب برصاصة لكنه لم يصب بجروح خطيرة بسبب سترته الواقية من الرصاص.

حاول يوسف بعد ذلك الهرب، لكن الضباط الآخرين أطلقوا عليه النار، وتم إعلان وفاته بعد نقله إلى المستشفى بوقت قصير.

وقالت الشرطة إنه لم يكن من المفترض أن يحمل يوسف مسدساً أثناء الخدمة. كما لم يُعرف بعد سبب محاولته إطلاق النار على مشرفه. وقالت السلطات إن يوسف لم يكن لديه سجل جنائي معروف.