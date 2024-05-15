يزيح Qatar 365 الستار عن منسوجات فريدة مصنوعة من حرير العناكب الذهبية غازلة النسيج الدائري ويركز على فن نسج السجاد الذي يعود إلى قرون مضت.

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بالإضافة إلى منافعها وجمالها، تساعدنا المنسوجات على فهم تقاليد وثقافة بلد أو منطقة ما. تابع فريق 365 Qatar معرضين شكلت فيهما المنسوجات نجوم العرض.

في البداية، ذهب عادل حليم إلى معرض حرير العنكبوت الذهبي في متحف الفن الإسلامي، والذي يعرض معطف منسوج بخيوط العناكب الذهبية غازلة النسيج الدائري، والتي تعود أصولها إلى مدغشقر. تشكل التحفة الفنية الفريدة المعروضة القطعة الوحيدة في العالم، وقد استغرق إنتاج ودمج الحرير عامين و1.2 مليون عنكبوت.

يضم متحف الفن الإسلامي منسوجات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إفريقيا وآسيا وأوروبا، وقد أتيحت لعادل فرصة الذهاب خلف الكواليس ورؤية كيف تقوم مسؤولة الحفظ دومينيكا كوستولنيكوفا بترميم المنسوجات قبل عرضها أولاً؛ حيث تدرس تركيبة القماش وتقنياته، ثم بعدها تختار دومينيكا المعالجة المناسبة وتطبقها بعناية.

أخيراً، ذهبت ليلى حميرة إلى حضور بينالي "دوحة التصميم" المعرض الجديد لمتاحف قطر، وأجرت حديثًا مع مريم عمر مؤسسة نسج القصائد، وهو معرض من نوع خاص لحرفة نسج السجاد على يد النساء الأفغانيات. أظهر تعاون المصممة لمدة 10 أشهر مع نساجات السجاد التزامهن الذي لا يتزعزع بالحفاظ على حرفتهن، والتي يعود تاريخها إلى قرون، ما أثار شعورًا بالاحترام والاعجاب.

نسج القصائد هي إحدى ثمرات مؤسسة "جبل الفيروز" وهي منظمة خيرية أسسها الملك البريطاني تشارلز الثالث في عام 2006. تركز المؤسسة في البداية على دعم أسر الحرفيين في أفغانستان، ثم وسعت منذ ذلك الحين نطاق نشاطها ليصل إلى المزيد من البلدان. وتتمثل مهمتها في الحفاظ على الحرف اليدوية التقليدية والتراث الثقافي المعرض لخطر الاندثار، ما يؤكد أهمية هذه القضية وإلحاحها.