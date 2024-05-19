شاهد: مقتل أكثر من 80 شخصا في فيضانات قوية ضربت أفغانستان

بقلم: يورونيوز

أفاد مسؤولون أفغان أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة أدت، في حصيلة أولية، إلى مقتل 84 شخصا في أفغانستان، التي تشهد أمطاراً موسمية غزيرة على غير معتادة.

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وذكر عبد الواحد حماس، المتحدث باسم حاكم الإقليم، إن 50 شخصاً لقوا حتفهم في إقليم غور أمس السبت بغرب البلاد الذي تضرر بشدة.

وقال شمس الدين محمدي، مدير الإعلام الإقليمي، إن الموجة الجديدة من الأمطار الغزيرة والفيضانات ضربت ثلاث مناطق في مقاطعة فارياب ليلة السبت، مما أدى إلى تدمير المنازل والأراضي الزراعية.

وذكرت تقارير سابقة من فارياب أن عدد القتلى بلغ 18، لكنها حصيلة لا تزال أولية.

وفي الأسبوع الماضي، قالت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة إن الأمطار الغزيرة التي هطلت بشكل استثنائي في أفغانستان أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص وتدمير آلاف المنازل، معظمها في مقاطعة بغلان الشمالية، التي تحملت وطأة الفيضانات في 10 أيار/مايو.

وجاءت الكارثة الأخيرة في أعقاب الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 70 شخصاً في نيسان/أبريل. كما دمرت المياه نحو 2000 منزل وثلاثة مساجد وأربع مدارس في غربي فرح وهرات وإقليمي زابل وقندهار الجنوبيين.