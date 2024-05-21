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عاجل. طيران سنغافورة: وفاة شخص وإصابات إثر تعرض رحلة بين لندن وسنغافورة لمطبات شديدة

طائرة تابعة لخطوط الطيران السنغافورية
طائرة تابعة لخطوط الطيران السنغافورية Copyright AP
Copyright AP
بقلم:  Euronews
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طيران سنغافورة: وفاة شخص وإصابات إثر تعرض رحلة بين لندن وسنغافورة لمطبات شديدة

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أعلنت الخطوط الجوية السنغافورية الثلاثاء، عن مقتل شخص وإصابة آخرين إثر تعرض رحلة متجهة من لندن إلى سنغافورة لمطبات هوائية شديدة.

وتم تحويل طائرة بوينغ 777-300ER إلى بانكوك، حيث هبطت الساعة 3:45 مساء يوم الثلاثاء.

وقالت الخطوط الجوية السنغافورية في بيان، إن الرحلة رقم SQ321 "واجهت مطبات هوائية شديدة في طريقها".

واضافت في بيانها: "يمكننا أن نؤكد وجود إصابات وحالة وفاة واحدة على متن الطائرة من طراز بوينغ 777-30".

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