بقلم: Euronews

طيران سنغافورة: وفاة شخص وإصابات إثر تعرض رحلة بين لندن وسنغافورة لمطبات شديدة

اعلان

أعلنت الخطوط الجوية السنغافورية الثلاثاء، عن مقتل شخص وإصابة آخرين إثر تعرض رحلة متجهة من لندن إلى سنغافورة لمطبات هوائية شديدة.

وتم تحويل طائرة بوينغ 777-300ER إلى بانكوك، حيث هبطت الساعة 3:45 مساء يوم الثلاثاء.

وقالت الخطوط الجوية السنغافورية في بيان، إن الرحلة رقم SQ321 "واجهت مطبات هوائية شديدة في طريقها".

واضافت في بيانها: "يمكننا أن نؤكد وجود إصابات وحالة وفاة واحدة على متن الطائرة من طراز بوينغ 777-30".