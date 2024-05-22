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"النائب الآلي" يزاول أعماله في مجلس العموم البريطاني بعد قطع أطرافه الأربعة

النائب المحافظ كريغ ماكينلاي في مجلس العموم البريطاني
النائب المحافظ كريغ ماكينلاي في مجلس العموم البريطاني Copyright House of Commons/UK Parliament/AP
Copyright House of Commons/UK Parliament/AP
بقلم:  يورونيوز
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عاد نائب في مجلس العموم البريطاني إلى عمله بعد ستة أشهر من الغياب بعد إصابته بالإنتان (مرض يجعل الجسم يدمر أنسجته عند الاستجابة للعدوى)، مما أدى إلى بتر يديه وقدميه.

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وعند عودته تلقى النائب المحافظ كريغ ماكينلاي ترحيبًا حارًا عندما دخل إلى مجلس العموم لحضور جلسة أسئلة رئيس الوزراء الأسبوعية. ووقف المشرعون وهم يصفقون ويرحبون به بحرارة.

يقول ماكينلاي إنه يريد أن يُعرف باسم "النائب الآلي" ويخطط للقيام بحملة لزيادة الوعي بالإنتان.

وروى في مقابلات كيف نُقل إلى المستشفى في 28 سبتمبر/أيلول بعد شعوره بالمرض. وقال الرجل البالغ من العمر 57 عاما إنه في المستشفى تحول لونه إلى "الأزرق الفاتح" لأن الإنتان تسبب في تجلط الدم مما أدى إلى توقف وصول الدم إلى أطرافه.

تم وضعه في غيبوبة صناعية، وبعد ذلك تم بتر يديه وقدميه من أسفل المفاصل.

المصادر الإضافية • أ ب

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