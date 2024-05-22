شاهد: مسعفون ينقلون جريحاً فلسطينياً في ثاني أيام اقتحام الجيش الإسرائيلي لجنين

بقلم: يورونيوز

واصلت القوات الإسرائيلية، الأربعاء، حملة المداهمات في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة والتي بدأتها يوم الثلاثاء وأسفرت حتى الآن عن مقتل 11 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

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وأظهرت بعض المشاهد مسعفين ينقلون فلسطينيًا مصابًا إلى سيارة إسعاف، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف نشطاء خلال عملية في المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الأربعاء عن مقتل ثلاثة فلسطينيين يوم الأربعاء في جنين، ليرتفع بذلك عدد القتلى منذ بداية اقتحام المدينة ومخيمها صباح الثلاثاء إلى 11 شخصًا، بينهم أربعة أطفال.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القوات الإسرائيلية واصلت "عملية التدمير للبنية التحتية من شوارع وبسطات خضراوات وبركسات تجارية وممتلكات للمواطنين خاصة المركبات، كما دمرت جرافات الاحتلال يوم أمس (الثلاثاء) دوار +الشهيد جورج حبش+ في محيط مقهى النباتات في مركز المدينة، ودوار +الشهيد عمر النايف+، وحولت عشرات المنازل في أحيائها والمخيم إلى نقاط عسكرية، وسط اندلاع مواجهات عنيفة مع سماع دوي انفجارات ضخمة."

وتأتي مداهمة جنين بعد أشهر من تزايد العنف في الأراضي الفلسطينية، حيث قتل نحو 500 فلسطيني بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة.

وقالت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إن مقاتليها اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية التي تداهم جنين.

واعتقلت إسرائيل أكثر من 3000 فلسطيني منذ بداية حربها.