بقلم: يورونيوز

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن فرنسا ستزود أوكرانيا بطائراتها المقاتلة من طراز ميراج لتتمكن من الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي.

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وقال ماكرون في مقابلة مع الإذاعة العامة الفرنسية إنه سيعلن يوم الجمعة عن "تعاون جديد مع أوكرانيا وبيع ميراج 2005، الطائرة المقاتلة الفرنسية الصنع التي ستسمح لأوكرانيا بحماية أراضيها ومجالها الجوي" ضد الهجمات الروسية.

وقال ماكرون إن فرنسا ستبدأ أيضًا في تدريب الطيارين الأوكرانيين. وأكد مجددا أنه ينبغي السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي يقدمها حلفاؤها الغربيون لاستهداف أهداف عسكرية روسية و"تحييد النقاط التي تتعرض (البلاد) للهجوم منها".

وتقاتل أوكرانيا لصد هجوم روسي في المناطق الشرقية، بما في ذلك منطقتي خاركيف ودونيتسك الحدوديتين. ويسعى الهجوم إلى استغلال نقص الذخيرة والقوات في كييف على طول خط المواجهة الذي يبلغ طوله حوالي 1000 كيلومتر