Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار

ترندينغ

جدول زمني

My Europe

أبواب

برامج

العالم

أبواب

برامج

أعمال

أبواب

برامج

Next

أبواب

برامج

Green

أبواب

برامج

الصحة

أبواب

برامج

ثقافة

أبواب

برامج

سفر

أبواب

برامج

فيديو
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداثالبودكاست
Loader

جدونا

اعلان

عاجل. فرنسا ستزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز ميراج

الطائرة مقاتلة من نوع ميراج 2000 في مهمة في ليبيا - 2011
الطائرة مقاتلة من نوع ميراج 2000 في مهمة في ليبيا - 2011 Copyright Francois Mori/AP2011
Copyright Francois Mori/AP2011
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن فرنسا ستزود أوكرانيا بطائراتها المقاتلة من طراز ميراج لتتمكن من الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي.

اعلان

وقال ماكرون في مقابلة مع الإذاعة العامة الفرنسية إنه سيعلن يوم الجمعة عن "تعاون جديد مع أوكرانيا وبيع ميراج 2005، الطائرة المقاتلة الفرنسية الصنع التي ستسمح لأوكرانيا بحماية أراضيها ومجالها الجوي" ضد الهجمات الروسية.

وقال ماكرون إن فرنسا ستبدأ أيضًا في تدريب الطيارين الأوكرانيين. وأكد مجددا أنه ينبغي السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي يقدمها حلفاؤها الغربيون لاستهداف أهداف عسكرية روسية و"تحييد النقاط التي تتعرض (البلاد) للهجوم منها".

وتقاتل أوكرانيا لصد هجوم روسي في المناطق الشرقية، بما في ذلك منطقتي خاركيف ودونيتسك الحدوديتين. ويسعى الهجوم إلى استغلال نقص الذخيرة والقوات في كييف على طول خط المواجهة الذي يبلغ طوله حوالي 1000 كيلومتر

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الأمم المتحدة: 5 ملايين شخص إضافي بحاجة ماسة للمساعدات الغذائية المنقذة للحياة في السودان

لأول مرة في تاريخه.. منتخب فلسطين يتأهل للتصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم

قتيل واحد وأكثر من 100 جريح جراء اصدام عربتي ترام في مدينة كيميروفو الروسية

روسيا فرنسا أوكرانيا طائرات إيمانويل ماكرون الحرب في أوكرانيا