وفاة جندي بولندي طعنه مهاجر على الحدود مع بيلاروسيا

بقلم: يورونيوز

يزداد الوضع على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي توترًا، تحت ضغط آلاف المهاجرين القادمين من الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا الذين يحاولون اقتحام حاجز معدني، وضعته بولندا في عام 2022 لإغلاق الحدود.

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أعلن الجيش البولندي وفاة جندي طعنه مهاجر الشهر الماضي، من وراء حاجز على الحدود مع بيلاروسيا. وقال الجيش إن الجندي الذي نقل في حالة خطيرة إلى مستشفى في هاينوسكا، قد نُقل ثانية يوم الخميس إلى مستشفى عسكري في وارسو، لكنه توفي هناك بعد الظهر.

إلى ذلك، طالب الرئيس البولندي أندريه دودا وزير الدفاع البولندي بتفسيرات تتعلق باحتجاز الشرطة العسكرية البولندية ثلاثة جنود وتقييد أيديهم في مارس/آذار، لإطلاقهم طلقات تحذيرية عند مواجهة مجموعة متقدمة من المهاجرين على الحدود مع بيلاروسيا. وتحدثت وسائل الإعلام البولندية عن تزايد الاستياء بين العسكريين، بسبب الطريقة التي عومل بها زملاؤهم.

وقال وزير الدفاع فوديسو كوسينياك-كاميش إن الشرطة العسكرية بالغت في رد فعلها، وطالب بتوضيح منها ومن النيابة العامة التي تتولى التحقيق.

وقال كوسينياك-كاميش في مؤتمر صحفي يوم الخميس: ”الجنود على الحدود يقومون بمهمة لصالح الدولة البولندية... نحن دائمًا إلى جانب الجنود".

وتقول بولندا والاتحاد الأوروبي إن مجموعات المهاجرين منظمة، وتساعدها روسيا وحليفتها بيلاروسيا لزعزعة استقرار أوروبا، وقد تكثفت ضغوطهم هذا الربيع، قبل الانتخابات الرئيسية للبرلمان الأوروبي.