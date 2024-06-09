بقلم: يورونيوز

شاهد: أورسولا فون دير لاين تدلي بصوتها في انتخابات البرلمان الأوروبي

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أدلت رئيسة المفوضية الأوروبية، الألمانية أورسولا فون دير لاين، بصوتها في انتخابات البرلمان الأوروبي التي انطلقت يوم الخميس، ومن المقرر أن تنتهي مساء اليوم الأحد.

ووصلت فون دير لاين صباح الأحد، إلى مركز اقتراع في مدينة هانوفر الواقعة في الجزء الشمالي من البلاد، مع زوجها هايكو للإدلاء بصوتها في الانتخابات الأوروبية.

وتشير التوقعات إلى أن الأحزاب اليمينية ستحقق مكاسب غير مسبوقة في هذه الانتخابات قد تمنحها نفوذا أكبر في رسم السياسات وصناعة القرار داخل التكتل.

ويوم الجمعة، اتهمت فون دير لايين والتي تسعى لولاية ثانية، الأحزاب اليمينية المتطرفة بمحاولة "تدمير" أوروبا.

ويستكمل اليوم الأحد حوالي 350 مليون ناخب التصويت في الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي تدخل يومها الرابع والأخير.

ويستمر التصويت اليوم في 21 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي من أجل اختيار 720 نائباً في أكبر انتخابات عابرة للحدود في العالم.