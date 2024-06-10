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جدونا

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مقتل شخص وإصابة العشرات إثر انفجار في مصنع للأسلحة شرق بولندا

مدافع الهاوتزر K9 في ميناء غدينيا التابع للبحرية البولندية، بولندا، الثلاثاء 6 ديسمبر 2022. (صورة من أسوشييتد برس/كاريك سوكولوفسكي)
مدافع الهاوتزر K9 في ميناء غدينيا التابع للبحرية البولندية، بولندا، الثلاثاء 6 ديسمبر 2022. (صورة من أسوشييتد برس/كاريك سوكولوفسكي) Copyright Michal Dyjuk/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
Copyright Michal Dyjuk/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

اندلع حريق بعد انفجار في مصنع ميسكو للأسلحة في مدينة سكارزيسكو-كاميينا بجنوب شرق بولندا الاثنين، مما أسفر عن مقتل عامل، وإصابة عشرات العمال الذين كانوا في المصنع.

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وقالت إليزبيتا سرينياوسكا، مديرة المصنع: "لقد انفجر شيء ما في مركز لوقود الصواريخ، الذي تم تشغيله قبل بضع سنوات".

وقتل العامل البالغ 59 عامًا، بعد الانفجار وشوب الحريق، وقالت السلطات المحلية إن موظفا آخر تم نقله إلى المستشفى بعد استنشاق الدخان، رغم أن حالته ليست خطيرة.

 

ذكرت وسائل الإعلام محلية أن المصنع حكومي ويعمل على صناعة الصواريخ المضادة للدبابات وذخيرة الأسلحة الصغيرة.

وتقدم بولندا دعمًا عسكريًا كبيرا لأوكرانيا، مما أدى إلى زيادة الإنتاج بشكل كبير للعديد من مصانع الأسلحة المحلية.

وفتحت السلطات تحقيقًا بالحادث لمعرفة سبب الأنفجار.

المصادر الإضافية • أ ب

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