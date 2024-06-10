مقتل شخص وإصابة العشرات إثر انفجار في مصنع للأسلحة شرق بولندا

بقلم: يورونيوز

اندلع حريق بعد انفجار في مصنع ميسكو للأسلحة في مدينة سكارزيسكو-كاميينا بجنوب شرق بولندا الاثنين، مما أسفر عن مقتل عامل، وإصابة عشرات العمال الذين كانوا في المصنع.

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وقالت إليزبيتا سرينياوسكا، مديرة المصنع: "لقد انفجر شيء ما في مركز لوقود الصواريخ، الذي تم تشغيله قبل بضع سنوات".

وقتل العامل البالغ 59 عامًا، بعد الانفجار وشوب الحريق، وقالت السلطات المحلية إن موظفا آخر تم نقله إلى المستشفى بعد استنشاق الدخان، رغم أن حالته ليست خطيرة.

ذكرت وسائل الإعلام محلية أن المصنع حكومي ويعمل على صناعة الصواريخ المضادة للدبابات وذخيرة الأسلحة الصغيرة.

وتقدم بولندا دعمًا عسكريًا كبيرا لأوكرانيا، مما أدى إلى زيادة الإنتاج بشكل كبير للعديد من مصانع الأسلحة المحلية.

وفتحت السلطات تحقيقًا بالحادث لمعرفة سبب الأنفجار.