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جدونا

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الأمم المتحدة: أكثر من 10 ملايين نازحا داخل السودان بسبب الحرب

نازحون سودانيون في جنوب السودان.
نازحون سودانيون في جنوب السودان. Copyright Sam Mednick/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Copyright Sam Mednick/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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قالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة إن عدد النازحين في السودان الذي مزقته الحرب وصل إلى أكثر من 10 ملايين شخصا.

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وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن العدد لا يشمل 2.83 مليون شخص نزحوا من منازلهم قبل أن تبدأ الحرب الحالية بسبب صراعات محلية حدثت في السنوات الأخيرة.

وقال محمد علي أبونجيلة، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة لوكالة أسوشييتد برس، إن "أكثر من مليوني شخص آخرين نزحوا إلى الخارج وخاصة تشاد وجنوب السودان ومصر".

وحذرت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة الأطراف المتحاربة الشهر الماضي من خطر جدي من انتشار المجاعة والموت على نطاق واسع وخاصة في منطقة دارفور وفي أماكن أخرى في السودان إذا لم تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق.

 ومنذ 15 أبريل/نيسان 2023، تتفاقم الأزمة الإنسانية داخل السودان، حيث يقاتل الجيش السوداني، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قوات الدعم السريع، بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب بـ "حميدتي" من أجل السيطرة على الموارد والسلطة.

وأفادت المحكمة الجنائية الدولية، إنها تحقق في مزاعم جديدة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في المنطقة التي كانت مسرحًا لحرب إبادة جماعية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

المصادر الإضافية • أ ب

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