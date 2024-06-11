شاهد: حريق يفتك بمئات الحيوانات في سوق بتايلاندا

بقلم: يورونيوز

اندلع حريق في أحد أشهر الأسواق في تايلاندا في وقت مبكر، الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل مئات الحيوانات التي كانت في أقفاص ومعروضة للبيع، بما في ذلك الجراء والثعابين والطيور والأرانب.

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وأثر الحريق، الذي اجتاح سوق" تشاتوتشاك" في عطلة نهاية الأسبوع في بانكوك، على أكثر من 100 متجر في قطاع الحيوانات الأليفة، وفقاً لمكتب تابع لبلدية العاصمة بانكوك.

وقالت السلطات إن السيطرة على الحريق استغرقت حوالي ساعة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وقامت فرق الإنقاذ في مكان الحادث بتحطيم الأبواب المعدنية المغلقة للمخازن لإخراج الحيوانات التي نجت من الحريق.

وقال حاكم بانكوك تشادشارت سيتيبونت، الذي زار مكان الحادث بعد إخماد الحريق، إن سبب الحريق قيد التحقيق.

وأفادت السلطات أنها لا تزال تعمل على تقدير تكلفة الأضرار.

ويجذب سوق عطلة نهاية الأسبوع المترامي الأطراف المتسوقين من جميع أنحاء العالم لزيارة مئات المتاجر والأكشاك التي تبيع سلعاً متعددة، بدءاً من الطعام والشراب إلى الملابس والأثاث والنباتات والكتب والحيوانات الأليفة.

وكثيرا ما تتهم منظمات الحياة البرية بعض البائعين بالتورط في الاتجار بالأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، مثل السلاحف والسلاحف البحرية والطيور.