شاهد: إعلان حالة الطوارئ في تشيلي إثر عواصف اجتاحت البلاد

بقلم: يورونيوز

أعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش، الأربعاء، حالة الطوارئ في ست مناطق، متوقعاً مسار العاصفة التي تسببت في احداث دمار كبير جنوب البلاد

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وأكد بوريتش، بعد مؤتمر في ميونخ بألمانيا، على ضرورة توفير المساعدات للسكان الآن، قائلًا: "تحسبًا، قررنا إعلان حالة الطوارئ، لأن جميع موارد الدولة يجب أن تكون متاحة لمساعدة كل المحتاجين".

وقالت مديرة خدمة الوقاية من الكوارث، أليسيا سيبريان، إن الوضع أثر على 480 شخصًا، وتضرر ما لا يقل عن 1264 منزلًا، لكن مئات المنازل الأخرى قيد التقييم لتحديد ما إذا كان لا يزال من الممكن العيش فيها".

وكانت منطقتا بيوبيو ونوبلي في جنوب تشيلي الأكثر تضررًا بالعواصف والرياح القوية. وتم تعليق الدراسة في بيوبيو والبلديات المجاورة حتى يوم الجمعة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضان الأنهار، مما أدى إلى إتلاف البنية التحتية وحدوث انهيارات أرضية أدت إلى إغلاق الطرق.

وأصدرت السلطات تنبيهات لإخلاء الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من أنهار كورانيلاهوي وبيتشيلو وليا وأندالين.