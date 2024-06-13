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الرئيس التركي إردوغان يزور إسبانيا ويلتقي الملك فيليبي السادس في العاصمة مدريد

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان Copyright Burhan Ozbilici/AP
Copyright Burhan Ozbilici/AP
بقلم:  يورونيوز
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التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس في العاصمة الإسبانية مدريد الأربعاء، لبحث التطورات العالمية، بما في ذلك الأزمة المستمرة في قطاع غزة.

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وبحسب مديرية الاتصالات في تركيا، فقد ركز اللقاء على العلاقات الثنائية والحرب في غزة والتطورات الإقليمية والعالمية.

وخلال اللقاء، قال أردوغان إن العلاقات التركية الإسبانية ستتطور وتتعمق أكثر.

ومن المقرر أن تعقد الدولتان القمة التركية الاإسبانية الثامنة اليوم الخميس، برئاسة أردوغان ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وقبيل القمة قال سانشيز إنها تعتبر مؤشراً على تعميق العلاقات بين البلدين.

المصادر الإضافية • أ ب

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