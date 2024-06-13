الكشف عن سبب الحريق الذي أودى بحياة العشرات في الكويت

تم الكشف اليوم الخميس من قبل قوات الإطفاء العام في الكويت عن سبب حريق في عمارة بمنطقة المنقف، وأكدوا أنه ناجم عن تماس كهربائي، وفقاً لنتائج التحقيق التي قام بها مختصون في إدارة التحقيقات.

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أودى هذا الحريق، الذي وقع في مبنى يسكنه عمال، بحياة 49 شخصًا وأصاب عددًا آخر بجروح، وفقًا لإعلان وزارة الداخلية يوم الأربعاء.

وأفادت الإدارة العامة للإطفاء أن الضحايا أصيبوا بالاختناق بسبب الدخان الكثيف، الذي اندلع في الطابق الأرضي.

وقد أمرت النيابة العامة بحبس مواطن وعدد من المقيمين احتياطًا، بتهمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ نتيجة الإهمال في إجراءات الأمن والسلامة.

وأعلن وزير الداخلية، فهد اليوسف الصباح، التحفظ على صاحب العقار حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وأشار الوزير أيضا إلى أنه سيتم إزالة العقارات المخالفة ابتداءً من يوم غد بدون سابق إنذار.مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيتم التحرك لمعالجة قضايا تكدس العمالة والإهمال المتعلق بها.