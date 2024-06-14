Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار

ترندينغ

جدول زمني

أوروبا

أبواب

برامج

العالم

أبواب

برامج

Featured

أعمال

أبواب

برامج

Next

أبواب

برامج

Green

أبواب

برامج

الصحة

أبواب

برامج

ثقافة

أبواب

برامج

سفر

أبواب

برامج

فيديو
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداثالبودكاست
Loader

جدونا

اعلان

شاهد: كوبيون يصطفون لزيارة سفينة حربية وغواصة روسيتيْن بعد وصولهما إلى الجزيرة الكاريبية

غواصتان روسية وأميركية في مياه كوبا
غواصتان روسية وأميركية في مياه كوبا Copyright Arial Ley/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Arial Ley/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  Amel Gara Aliاب
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

وصلت يوم الأربعاء الفرقاطة البحرية الروسية "أدميرال غورشكوف" والغواصة النووية "كازان" إلى ميناء المياه الكوبية، ورافقتها قوارب صغيرة وجهتها عبر قناة المدخل الضيقة.

اعلان

يأتي وصول الأسطول لأغراض تدريبية، ومن المرتقب أن يشارك هذا الأسطول لمدة ستة أيام في التدريبات العسكرية المخطط لها في منطقة البحر الكاريبي، وذلك في ظل التوترات القائمة بين القوتين العظميين.

وبحسب بيان وزارة القوات المسلحة الكوبية، فإن السفن الروسية غير مسلحة نوويًا.

في خليج هافانا، وعلى طول قناة الوصول البحرية الضيقة، اصطف ظهر اليوم الخميس مئات الكوبيين والسياح لتحية الفرقاطة الروسية، وهي جزء من الأسطول الحربي الذي نفذ مناورات عسكرية في المحيط الأطلسي.

وقد سمحت السلطات الكوبية والروسية للمواطنين بزيارة السفينة الرئيسية التي وصلت في اليوم السابق برفقة الغواصة النووية "كازان" وسفينتين لوجستيتين.

الفرقاطة "غورشكوف"

وتعد الفرقاطة "غورشكوف" واحدة من أحدث السفن في العالم، وهي من أكثر سفن أسطول البحرية الروسية تقدمًا، حيث تمتلك القدرة على حمل صواريخ كروز بعيدة المدى، بما في ذلك صاروخ "الزركون" الشهير الذي تفوق سرعته سرعة الصوت.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الغواصة النووية "كازان"بقدرات هائلة تثير قلق أمريكا والغرب.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقترب فيها السفن الروسية من المنطقة الكوبية، وأكد أنهم لا يتوقعون أي نقل للصواريخ أو للتكنولوجيا من روسيا إلى كوبا.

ويأتي ذلك في وقتٍ تحتدم فيه التوترات بين روسيا من جهة والغرب من جهة أخرى، فيما يتعلق بالصراع القائم على الأراضي الأوكرانية.

فهل تحمل هذه الزيارة رسالة "ردع" للغرب؟

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

فيديو: روسيا ترسل سفناً وغواصة نووية إلى كوبا وواشنطن تراقب الأسطول بـ"صائد الغواصات"

شاهد: غواصة نووية روسية تطلق أربعة صواريخ بالستية من نوع "بولافا" بنجاح

بسبب تعاطي الكوكايين داخل غواصة نووية.. فصل تسعة من البحرية البريطانية

روسيا كوبا غواصة الحرب في أوكرانيا