اجتماعات الناتو تركز على دعم أوكرانيا المستمر وأوستن يؤكد أن الخسائر البشرية مرتفعة جداً في غزة

بقلم: يورونيوز

أعاد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، تأكيد الدعم الكامل للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لأوكرانيا في مواجهتها لروسيا، حيث وافق الحلف اليوم الجمعة على خطة لتقديم مساعدات أمنية وتدريب عسكري على المدى الطويل.

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في الوقت نفسه، اجتمعت مجموعة التخطيط النووي التابعة لحلف شمال الأطلسي اليوم لمناقشة بعض القضايا الرئيسية في السياسة النووية. وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماعات التي استمر لمدة يومين، قال أوستن: "لقد كان اجتماعاً مثمراً وما زلنا موحدين بشأن هذا الموضوع الحاسم".

وفيما يتعلق بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وعد يوم الجمعة بإصدار أمر "فوري" بوقف إطلاق النار في أوكرانيا وبدء المفاوضات إذا بدأت كييف سحب قواتها من المناطق الأربع التي ضمتها موسكو في عام 2022 وتخلت عن خطط الانضمام إلى الناتو، علق أوستن قائلاً: "لقد احتل بوتين، بشكل غير قانوني، الأراضي الأوكرانية ذات السيادة".

أضاف أوستن قائلاً: "إنه ليس في وضع يسمح له بإملاء ما يجب على أوكرانيا فعله لتحقيق السلام".وكان أوستن قد أشار في وقت سابق إلى المساعدات التي قدمت لأوكرانيا حتى الآن، من بينها أكثر من 70 نظام دفاع جوي متوسط إلى بعيد المدى، وعشرات آلاف الصواريخ المضادة للدبابات بالإضافة إلى حوالي 3000 مركبة مدرعة، بما في ذلك أكثر من 800 دبابة قتال رئيسية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إسقاط 87 مسيرة أوكرانية خلال الليل، استهدفت 70 منها منطقة روستوف جنوب أوكرانيا التي تضم مقر عملياتها العسكرية ضد كييف.

الحرب في غزة

وتطرق أوستن لعدد الضحايا الكبير في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية هناك، ودون أن يدين الأعمال الإسرائيلية، أشار أوستن إلى أن عدد الضحايا كان مرتفعاً جداً.

وفي هذا السياق، صرح أوستن قائلاً: "يجب علينا أن نفصل بين الشعب الفلسطيني وحركة حماس، التي تعتبر منظمة إرهابية". وأضاف أوستن: "لا يمكن أن نعرف أنهم لا يتشابهان".