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جدونا

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شاهد: إعادة انتخاب رئيس جنوب أفريقيا لولاية ثانية

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بعد إعادة انتخابه في كيب تاون، جنوب أفريقيا.
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بعد إعادة انتخابه في كيب تاون، جنوب أفريقيا. Copyright Jerome Delay/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Jerome Delay/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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فاز سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا الجمعة، بولاية ثانية بعد انتخابه من قبل الأغلبية في البرلمان.

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وحصل رامافوزا والبالغ 71 عاما، من حزب المؤتمر الوطني الإفريقي على 283 صوتا مقابل 44 صوتا لجوليوس ماليما مرشح حزب "مقاتلون من أجل الحرية الإقتصادية".  

وقبل ساعات من الانتخاب، تم تشكيل حكومة ائتلاف تضم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي والتحالف الديمقراطي والذي يعتبر من أبرز أحزاب المعارضة في جنوب إفريقيا إضافة لأحزاب صغيرة أخرى.

ووصف رامافوس الاتفاق على حكومة الإئتلاف بأنه "ولادة جديدة وعصر جديد لبلادنا" وأضاف في كلمة أمام البرلمان إن "الوقت قد حان لتتغلب الأحزاب السياسية على الخلافات والعمل معًا".

وتعتبر حكومة الائتلاف دون أغلبية ساحقة لحزب واحد، سابقة في تاريخ جنوب إفريقيا الحديث.

وحكم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، وهو حزب نيلسون مانديلا جنوب أفريقيا بأغلبية ساحقة منذ نهاية نظام الفصل العنصري في عام 1994.

 

 وخسر أغلبيته لأول مرة منذ 30 عاما في الانتخابات التشريعية التي جرت في 29 مايو/أيار، والتي شكلت نقطة تحول لجنوب إفريقيا وفق محليين.

المصادر الإضافية • أ ب

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