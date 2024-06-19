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رئيس الوزراء الهولندي مارك روته يقترب من منصب الأمين العام الجديد لحلف الناتو

رئيس الوزراء الهولندي مارك روته يخاطب وسائل الإعلام في نهاية قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في وقت مبكر من يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024.
رئيس الوزراء الهولندي مارك روته يخاطب وسائل الإعلام في نهاية قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في وقت مبكر من يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024. Copyright Omar Havana/ The AP
Copyright Omar Havana/ The AP
بقلم:  Abby Chittyيورونيوز
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

وكان قد استخدم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حق النقض ضد نظيره الهولندي لشغل أعلى منصب في حلف الناتو، بسبب خلافات من بينها إنفاق أموال البلاد من أجل دعم أوكرانيا.

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ويستعد مارك روته ليصبح الرئيس التالي لحلف الناتو، بعد أن تراجعت بودابست عن حق النقض إثر رسالة أرسلها روتة إلى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وتؤكد الرسالة لرئيس الوزراء المجري بأن روته، في حال أصبح رئيسًا لحلف الناتو، لن ينشر جيش المجر أو ينفق أموال الدولة على دعم أوكرانيا.

بعد أن أعلن أوربان أنه تخلى عن اعتراضاته السابقة على رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته، أفاد الأمين العام الحالي لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن عملية الاختيار ستنتهي "قريبًا جدًا".

وكتب روته في رسالته أنه سيحترم الصفقة المبرمة بين ستولتنبرغ وأوربان في بودابست الأسبوع الماضي، والتي أكدت أن المجر ستُستبعد من دعم الناتو لأوكرانيا.

وأكد السياسي الهولندي البالغ من العمر 57 عامًا لأوربان كتابيًا أن قوات المجر وأموالها لن تشارك في دعم الناتو لأوكرانيا.

ويتم اتخاذ القرارات في الناتو بتوافق الآراء بين جميع الأعضاء. لذلك، فإن حق النقض المجري على قيادة روته شكلت عائقاً في تعيينه.

المزيد من الاعتراضات؟

حصل روتة على موافقة معظم حلفاء الناتو، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا. وعارضت تركيا في السابق محاولة روته لكنها تراجعت عن الموافقة عليه في أبريل.

من بين الدول الـ 32 الأعضاء في التحالف، لا يزال موقف رومانيا غير معلن. ويذكر أن رئيس البلاد كلاوس يوهانيس أعلن عن محاولته الخاصة ليصبح الأمين العام القادم لحلف الناتو في مارس، لكنه فشل في حشد نفس القدر من الدعم مثل روت.

يُعرف روته بكونه رئيس الوزراء الهولندي الأطول خدمة في التاريخ، حيث قاد أربع حكومات ائتلافية منذ عام 2010.

ومن المقرر أن يعقد حلف شمال الأطلسي قمته السنوية في واشنطن في يوليو، وبعدها من المتوقع أن يتولى روته رئاسة الحلف من ستولتنبرغ. وستركز القمة على كيفية ضمان الدعم العسكري طويل الأجل لأوكرانيا.

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