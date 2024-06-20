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فيديو: حرائق غابات مهولة تصل إلى قرية في ولاية نيومكسيكو

سيارة تسير على الطريق المؤدي إلى روزويل، نيو مكسيكو
سيارة تسير على الطريق المؤدي إلى روزويل، نيو مكسيكو Copyright Andres Leighton/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Andres Leighton/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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أجبرت الحراق التي اندلعت في الغابات سكان قرية جبلية بجنوب نيو مكسيكو إلى الفرار من منازلهم بموجب أوامر الإخلاء.

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ووصلت النيران بشكل سريع إلى القرية التي يبلغ عدد سكانها 7000 نسمة، واضطر سكانها إلى أخذ ممتلكاتهم على وجه السرعة لضيق الوقت.

وحجب دخان الحرائق الكثيف الشمس بصورة كلية عن بعض المناطق المتضررة.

ووصلت ألسنة اللهب التي بلغ ارتفاعها إلى نحو مائة قدم إلى القمم المحيطة بالمدينة التي أغلقت شوارعها لساعات الاثنين، وغطت سحب الدخان المدينة.

وبحلول صباح الثلاثاء، أظهرت كاميرات المراقبة بالمدينة شارعًا رئيسيًا مهجورًا والدخان لا يزال يتصاعد في السماء. وقال المسؤولون يوم الثلاثاء إن الحريق يقدر بحوالي 57 كيلومتر مربع مع احتواء بنسبة 0٪.

تم إنشاء العديد من مراكز الإخلاء في روزيل، التي تبعد نحو 120 كيلومتر من القرية.

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