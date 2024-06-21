"تركه ينزف على جانب الطريق".. مأساة في إيطاليا: وفاة عامل هندي بعد حادث مروع وإهمال صاحب العمل

بقلم: يورونيوز

في حادثة مروعة هزّت إيطاليا، لقي عامل زراعي هندي يدعى ساتنام سينغ حتفه بعد تعرضه لإصابات خطيرة في حادث عمل، ثم إهمال جسيم من قبل صاحب العمل.

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لقي عامل هندي، يبلغ من العمر 31 عامًا، مصرعه بعد تعرضه لقطع في ذراعه أثناء عمله في مزرعة بمدينة لاتينا، بالقرب من روما.

وفقد سانتام ذراعه أثناء تعامله مع آلة تغليف بلاستيكية يجرها جرار، ما أدى أيضاً إلى سحق أطرافه السفلية، وبدلاً من نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، قام صاحب المزرعة بتركه على حافة الطريق ينزف حتى الموت.

وأثار هذا التصرف غضب الأوساط النقابية العمالية في إيطاليا، وأعربت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن "إدانتها الشديدة لما حدث للعامل الهندي".

ووفقًا لوسائل الإعلام الإيطالية، قام أنتونيلو لوفاتو، صاحب عمل العامل الهندي سينغ، بوضعه في شاحنة ثم تخلى عنه على جانب الطريق بالقرب من منزله في لاتينا، وهي منطقة ريفية قرب روما تضم عددًا كبيرًا من العمال المهاجرين الهنود.

ورغم توسلات زوجته لمساعدة العامل الجريح، تركه لوفاتو ينزف بينما وضع ذراعه المقطوعة في صندوق فواكه.

لم تصل المساعدة الطبية إلى سينغ إلا بعد مرور ساعة ونصف، حيث تم نقله جواً إلى مستشفى سان كاميلو في روما، لكنه للأسف توفي يوم الأربعاء.