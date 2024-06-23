الحرب الروسية الأوكرانية: مقتل عدة أشخاص في قصف متبادل بين طرفي النزاع

بقلم: يورونيوز

قالت السلطات الروسية إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 100 شخص في هجمات أوكرانية بطائرات بدون طيار وصواريخ يوم الأحد، بينما أسفر اليوم الثاني من القصف الجوي الروسي على خاركيف في شمال شرق أوكرانيا عن مقتل شخص واحد على الأقل.

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وقال ميخائيل رازفوجاييف، حاكم المدينة المعين من قبل موسكو، إن خمسة أشخاص -بينهم طفلان- قُتلوا جراء سقوط حطام عندما أُسقطت خمسة صواريخ أوكرانية في سيفاستوبول، وهي مدينة ساحلية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا. وقالت وكالة الأنباء الروسية الرسمية ريا نوفوستي، نقلاً عن وزارة الصحة، إن 124 شخصًا أصيبوا بجروح.

وأعلن رازفوجاييف يوم الإثنين يوم حداد في المدينة، مع إلغاء الفعاليات العامة.

كما قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون في منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا عندما هاجمت ثلاث طائرات أوكرانية بدون طيار مدينة غرايفورون، حسبما قال حاكم الإقليم فياتشيسلاف غلادكوف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد إن الدفاعات الجوية أسقطت خلال الليل 33 طائرة أوكرانية بدون طيار فوق مناطق بريانسك وسمولينسك وليبيتسك وتولا غرب روسيا. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

تجدد القصف الروسي على خاركيف الأوكرانية

يأتي ذلك فيما أسفر هجوم جديد على خاركيف الأوكرانية عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 10 أشخاص يوم الأحد، وفقًا لمسؤولين محليين. وقال عمدة المدينة إيهور تيريخوف إن المدينة تعرضت لهجوم بقنبلة موجهة وإن الكهرباء انقطعت عن حوالي نصف مدينة خاركيف بسبب الهجوم.

وجاءت هجمات يوم الأحد بعد أن ضربت روسيا خاركيف بعد ظهر يوم السبت بأربع قنابل جوية، وأصابت مبنى سكنيًا من خمسة طوابق وقتلت ثلاثة أشخاص. وقال حاكم الإقليم أوليه سينيهوبوف إن 41 شخصًا ما زالوا يتلقون العلاج من الإصابات يوم الأحد.

وفي خطاب مصور عقب الهجوم، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شركاء أوكرانيا على تعزيز دفاعاتها الجوية.

وقال: "أنظمة الدفاع الجوي الحديثة لأوكرانيا - مثل الباتريوت، والتدريب السريع لطيارينا على طائرات إف-16، والأهم من ذلك، المدى الكافي لأسلحتنا - ضرورية حقًا".

وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك إن شخصين أصيبا بجروح جراء سقوط حطام صاروخين روسيين فوق منطقة كييف خلال الليل.

وقال الحاكم الإقليمي لمنطقة دونيتسك الأوكرانية المحتلة جزئيًا فاديم فيلاشكين إن الهجمات الروسية يوم السبت أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين.

وفي سياق متصل، نشرت البحرية الأوكرانية صوراً يوم الأحد قالت إنها تؤكد تدمير مستودع في منطقة كراسنودار جنوب روسيا يُستخدم لإطلاق وتخزين طائرات بدون طيار من طراز "شاهد" الإيرانية التصميم.

وقال مسؤولون في البحرية إن مدربين وطلاب عسكريين قُتلوا في الهجوم الذي نفذته أوكرانيا ليلة الجمعة. ولم تعلق موسكو بعد على هذه التقارير، لكن مسؤولين قالوا إن الدفاعات الجوية أسقطت عددًا من الطائرات المسيرة في المنطقة خلال ليلة الجمعة.