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جدونا
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الكرملين: زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الهندي مودي إلى روسيا

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يزور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي روسيا.

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وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشؤون الخارجية، إنه يجري الإعداد لزيارة مودي، لكنه لم يعلن عن موعد، قائلاً إنها ستتم بشكل مشترك في وقت لاحق.

وتتمتع روسيا بعلاقات قوية مع الهند منذ الحرب الباردة، وتزايدت أهمية نيودلهي كشريك تجاري رئيسي لموسكو منذ أن أرسل الكرملين قوات إلى أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وأصبحت الصين والهند من المشترين الرئيسيين للنفط الروسي بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، بعد أن أغلقت الأخيرة الأسواق الغربية أمام الصادرات الروسية.

وتحت قيادة مودي، تجنبت الهند إدانة تصرفات روسيا في أوكرانيا مع التأكيد على الحاجة إلى تسوية سلمية.

وتأتي زيارة مودي في أعقاب إعادة انتخابه لولاية ثالثة على التوالي. وكانت آخر مرة زار فيها روسيا في عام 2019 لحضور منتدى اقتصادي في ميناء فلاديفوستوك في أقصى الشرق. وسافر آخر مرة إلى موسكو في عام 2015.

المصادر الإضافية • أ ب

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