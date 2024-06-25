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تحسبا للحروب والأوبئة وتغير المناخ وكل الطوارئ..النرويج تبدأ بتخزين الحبوب

مزارعون يحصدون محصول القمح في ألمانيا
مزارعون يحصدون محصول القمح في ألمانيا Copyright Matthias Schrader/Copyright 2019 The AP. All rights reserved
Copyright Matthias Schrader/Copyright 2019 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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وقعت الحكومة النرويجية، الثلاثاء، اتفاقا لمشروع يهدف إلى تخزين الحبوب، لحالات الطوارىء كانتشار أوبئة، تغير المناخ والحروب.

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ويهدف المشروع تخزين 30 ألف طن من الحبوب في عامي 2024 و2025 وفقا لوزير الزراعة والغذاء جير بوليستاد.

 وسيتم تخزين القمح، الذي سيكون مملوكًا للحكومة النرويجية، في منشآت موزعة في أنحاء النرويج.

وقالت وزارة الزراعة والغذاء النرويجية إن "تخصيص مخزون للطوارئ من الحبوب الغذائية يعني الاستعداد لما لا يمكن تصوره".

وأضاف سلاجسفولد فيدوم: "يجب أن يكون هناك مستوى إضافي من الأمن في حالة حدوث اضطرابات كبيرة في أنظمة التجارة الدولية أو فشل الإنتاج وهذا جزء مهم من عمل الحكومة لتعزيز الاستعداد."

وستوقع النرويج المزيد من عقود التخزين في السنوات المقبلة، بهدف الاستمرار في عمليات التخزين حتى عام 2029. والهدف هو تخزين حوالي 82500 طن من الحبوب بحلول نهاية العقد تكفي لثلاثة أعوام.

يبلغ عدد سكان النرويج 5.6 مليون نسمة.

المصادر الإضافية • أ ب

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حبوب طوارئ النرويج القمح تغير المناخ