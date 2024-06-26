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مباشر. حرب غزة: قصف إسرائيلي عنيف على مختلف أنحاء القطاع وسط استمرار الجهود لمنع تدحرج كرة النار في الشمال

قطاع غزة المدمر
قطاع غزة المدمر Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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في اليوم الـ 264 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يشهد الوضع تصعيدا حادا على مختلف الجبهات.

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واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة عشرات القتلى والجرحى والدمار، مما يزيد من معاناة السكان المدنيين، ويعمق الأزمة الإنسانية. 

وعلى الرغم من الجهود الدبلوماسية المتواصلة لتهدئة الأوضاع، إلا أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عازمة على المضي قدما في الشمال، على الرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدها الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية والنقص في الجنود، إذ أعلن موقع "واللا، العبري صباح الأربعاء أن الجيش يعاني جراء نقص الجنود، ويسعى لتشكيل فرقة جديدة لتنفيذ مهام مختلفة. 

وكانت مصادر عبرية قد أعلنت في وقت سابق أن وحدات احتياط بالجيش الإسرائيلي بدأت البحث عن متطوعين للقتال في قطاع غزة عبر إعلانات بمجموعات واتساب.

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