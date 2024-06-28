روسيا تهدد باتخاذ "إجراءات" ضد مسيرات أمريكية فوق البحر الأسود

بقلم: يورونيوز

حذرت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة من أنها قد تتخذ إجراءات ردا على تحليق الطائرات الأمريكية بدون طيار فوق البحر الأسود.

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وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى "الطلعات المتزايدة للمسيرات الأمريكية فوق البحر الأسود"، وقالت إن "الطائرات وخاصة طائرات الاستطلاع، تجمع معلومات استخبارية، وخاصة تلك المتعلقة بالأسلحة الدقيقة".

ونوهت الوزارة في بيان "إلى التورط المتزايد للولايات المتحدة ودول الناتو في الصراع في أوكرانيا"

و حذرت روسيا من أن هذه الرحلات الجوية تشكل خطرا على سلامة طائراتها و تزيد من احتمال وقوع مواجهة بينها وبين حلف الناتو.

من جانبها، تؤكد الولايات المتحدة على أن تحليق طائراتها بدون طيار في البحر الأسود يتم بموجب القانون الدولي و أنه لا يشكل أي تهديد لروسيا.

وكانت روسيا قد اعترضت مسيّرة أمريكية في مارس/آذار 2023، مما عزز من مخاوف مواجهة بين موسكو والناتو. وقد جاء هذا الحادث في سياق التوترات المتصاعدة بين روسيا والولايات المتحدة بسبب الحرب في أوكرانيا.