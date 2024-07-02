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جدونا
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حرب غزة في يومها الـ270: الجيش الإسرائيلي يجبر ربع مليون فلسطيني على النزوح قسرا من خان يونس

مواطنون فلسطينيون ينزحون مرة أخرى من مدينة خان يونس بعد قصف إسرائيلي
مواطنون فلسطينيون ينزحون مرة أخرى من مدينة خان يونس بعد قصف إسرائيلي Copyright Jehad Alshrafi/AP
Copyright Jehad Alshrafi/AP
بقلم:  يورونيوز
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في الضفة الغربية اعتقل الجيش الإسرائيلي 15 فلسطينيا في اقتحامات ليلية وفي مخيم بلاطة بمدينة نابلس تم تدمير مخرطتين لإنتاج الأسلحة بالإضافة إلى قطع أسلحة تم العثور عليها هناك بحسب ما زعم المتحدث باسم الجيش.

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تدخل الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ270 وسط قصف جوي مكثف واجتياح واسع لمدينة خان يونس، الجيش الإسرائيلي أجبر المدنيين الفلسطينيين على إخلاء منازلهم وخيامهم وقدرت وكالة الغوث "الأونروا" عدد السكان المجبرين قسرا على النزوح من جنوب غزة بربع مليون إنسان أكثرهم من النساء والأطفال، وهي ليست المرة الأولى التي يجتاح فيها الجيش محافظة خان يونس كما فعل وما يزال في حي الشجاعية في مدينة غزة.

آخر التطورات في الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة

المصادر الإضافية • أ ب

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