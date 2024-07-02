كوريا الشمالية تفاخر بصاروخ جديد مزود بـ "رأس حربي كبير جداً وجارتها الجنوبية تتحدث عن فبركة

بقلم: يورونيوز

يقول بعض الخبراء إن اختبار إطلاق الصواريخ على أهداف أرضية قد يكون مرتبطًا بجهود اختبار مدى قوة الرؤوس الحربية في تدمير المخابئ والمباني تحت الأرض

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قالت كوريا الشمالية، الثلاثاء، إنها اختبرت صاروخا باليستيا تكتيكيا جديدا قادرا على حمل "رأس حربي كبير جدا"، وهو ادعاء سرعان ما دحضه المسؤولون والخبراء الكوريون الجنوبيون الذين توقعوا أن كوريا الشمالية اختلقت وفبركت على الأرجح تجربة نجاح صاروخ باليستي لإخفاء عملية إطلاق فاشلة.

وهذه هي المرة الثانية التي تشكك فيها كوريا الجنوبية في مزاعم جارتها الشمالية بشأن تطوير أسلحة جديدة في الأيام الأخيرة، حيث يعيش الطرفان عداوات متزايدة بشأن أنشطة الاختبار التي تجريها بيونغ يانغ.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن الاختبار الذي أجري يوم الاثنين شمل صاروخ هواسونغفو-11 دا-4.5، القادر على حمل رأس حربي بوزن 4.5 طن. وقالت إن الاختبار يهدف إلى التحقق من استقرار طيران السلاح ودقة الضربة عند أقصى مدى يبلغ 500 كيلومتر (310 ميلا) والحد الأدنى للمدى 90 كيلومترا (55 ميلا).

ويبدو أن الاختبار يشير إلى إطلاق صاروخين باليستيين قالت كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية قامت بهما يوم الاثنين.

صاروخ بالستي أطلقته كوريا الشمالية Ahn Young-joon/ AP

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة، لي سونغ جون، في مؤتمر صحفي في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، إنه تم العثور على الصاروخ الكوري الشمالي الثاني سقط على منطقة غير مأهولة بالقرب من بيونغ يانغ، عاصمة كوريا الشمالية. وقال إنه لم يتمكن من العثور على سوى عدد قليل من تجارب الإطلاق السابقة التي أجرتها كوريا الشمالية والتي استهدفت مواقع أهداف أرضية.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن الصاروخ الكوري الشمالي الثاني ربما تحرك بشكل غير طبيعي خلال المرحلة الأولى من رحلته. وأضافت أنه في حال انفجر الصاروخ فمن المرجح أن تكون حطامه قد تناثرت على الأرض.

ولم تذكر وكالة الأنباء المركزية الكورية المكان الذي أطلق منه الصاروخ الجديد وأين سقط. وعلى عكس اختبارات الأسلحة السابقة، لم تنشر كوريا الشمالية أيضًا أي صور لاختبار يوم الاثنين. وحقيقة أنها اختبرت المدى الأقصى والأدنى للصاروخ تشير إلى أن كوريا الشمالية أجرت عمليتي إطلاق.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، نقلاً عن إدارة الصواريخ في كوريا الشمالية، أن كوريا الشمالية ستختبر إطلاق الصاروخ مرة أخرى في وقت لاحق من شهر يوليو للتحقق من أداء رأسه الحربي المحاكى على المدى المتوسط ​​البالغ 250 كيلومترًا (155 ميلًا).

ويقول بعض الخبراء إن اختبار إطلاق الصواريخ على أهداف أرضية قد يكون مرتبطًا بالجهود المبذولة لاختبار مدى قوة الرؤوس الحربية في تدمير المخابئ والهياكل تحت الأرض.

لكن شين جونغ وو، الخبير العسكري المقيم في سيول، قال إن عدم وجود أي صور لعمليات الإطلاق يعني أنه من المحتمل أن تحاول كوريا الشمالية خداع "الغرباء" للتغطية على عمليات الإطلاق الفاشلة يوم الاثنين. وقال إن كوريا الشمالية أطلقت على الأرجح صاروخا موجودا يوم الاثنين وليس الصاروخ الجديد الذي أعلنته.

وقال يانغ أوك، المحلل في معهد آسان للدراسات السياسية، إن اختبارات يوم الاثنين تعكس سعي كوريا الشمالية للحصول على مجموعة متنوعة من الأسلحة التقليدية. لكنه قال أيضًا إنه إذا نجحت كوريا الشمالية حقًا في ضرب هدف أرضي، فربما تكون قد نشرت بالفعل صورًا ذات صلة للتفاخر بإنجازاتها كما فعلت في الماضي.

منذ عام 2022، قامت كوريا الشمالية بتسريع أنشطة اختبار الأسلحة بشكل كبير لتوسيع ترسانتها النووية. وتشير النطاقات التي تطالب بها كوريا الشمالية للصاروخ الذي تم اختباره حديثًا إلى أنه يستهدف كوريا الجنوبية. ويقول الخبراء إن كوريا الشمالية قد ترغب في نهاية المطاف في استخدام ترسانة أسلحة موسعة لزيادة نفوذها في الدبلوماسية المستقبلية مع الولايات المتحدة.

وفي 26 يونيو/حزيران، أطلقت كوريا الشمالية ما وصفته بصاروخ جديد متعدد الرؤوس في أول اختبار معروف لسلاح مطور يهدف إلى اختراق الدفاعات الصاروخية لمنافسيها. وقالت كوريا الشمالية إن الإطلاق كان ناجحا، لكن كوريا الجنوبية رفضت ادعاءات الشمال ووصفته بأنه خداع للتغطية على عملية إطلاق فاشلة. وقالت كوريا الجنوبية إن السلاح انفجر مما أدى إلى تناثر الحطام في المياه قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.

جنود من كوريا الجنوبية خلال أعمال الدورية على الحدود مع كوريا الشمالية Ahn Young-joon/AP

وأجرت كوريا الجنوبية، الثلاثاء أيضًا، مناورات بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود البرية شديدة التحصين مع كوريا الشمالية، وهي الأولى من نوعها منذ أن علقت كوريا الجنوبية اتفاق 2018 مع الشمال الذي يهدف إلى تقليل التوتر العسكري على الخطوط الأمامية في أوائل جزيران/يونيو. وفي الأسبوع الماضي، أجرت كوريا الجنوبية مناورات إطلاق نار مماثلة بالقرب من حدودها البحرية الغربية المتنازع عليها مع كوريا الشمالية.

وقد تدفع التدريبات الكورية الجنوبية المتتالية كوريا الشمالية، التي قالت أيضًا إنها لن تلتزم باتفاقية 2018 بعد الآن، إلى اتخاذ خطوات استفزازية في المناطق الحدودية.

في غضون ذلك، خلال اجتماع رئيسي للحزب الحاكم استمر أربعة أيام وانتهى يوم الاثنين، ادعى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن الوضع الاقتصادي والغذائي لبلاده تحسن وكلف المسؤولين بمهام للحفاظ على تنمية اقتصادية مطردة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الثلاثاء. ولم يذكر ما إذا كان الاجتماع قد ناقش أي قضايا أمنية أو تتعلق بالسياسة الخارجية.