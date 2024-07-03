مقتل 5 وإصابة العشرات في هجوم روسي صاروخي وبالمسيرات يضرب دنيبرو شرق أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

تقول الأمم المتحدة إن الحرب، التي دخلت عامها الثالث منذ غزو روسيا لجارتها أوكرانيا، أسفرت عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني وإصابة نحو 20 ألف آخرين.

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قالت السلطات إن هجومًا روسيًا بصاروخ وطائرة بدون طيار على مدينة دنيبرو شرق أوكرانيا يوم الأربعاء أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة 47 آخرين، بينهم فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا.

وأظهرت الصور التي نشرها مسؤولون محليون أن الانفجارات أدت إلى تحطيم بعض نوافذ مركز تسوق وأمطرت شظايا على الشارع. وقال رئيس البلدية بوريس فيلاتوف إن الهجوم الذي وقع في النهار أدى أيضًا إلى تحطيم نوافذ مدرستين وثلاث رياض أطفال. كما ضرب الحطام وحدة العناية المركزة في مستشفى للأطفال، واندلع حريق في مستشفى آخر.

أظهر مقطع فيديو نشره الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي صاروخًا فوق رابع أكبر مدينة في أوكرانيا.

كانت دنيبرو بمثابة مركز لوجستي رئيسي خلال الحرب. نفذت القوات الروسية عددًا من الهجمات المميتة ضد المدينة والمنطقة المحيطة بها منذ غزو أوكرانيا في عام 2022.

تقول الأمم المتحدة إن الحرب، التي دخلت عامها الثالث منذ غزو روسيا لجارتها أوكرانيا، أسفرت عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني وإصابة نحو 20 ألف آخرين.

وفي منطقة خاركيف في الشمال الشرقي، أصاب القصف الروسي مبنى مجلس قروي في منطقة خاركيف، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة اثنين آخرين، حسبما قال رئيس المنطقة أوليه سونيهوبوف.

وفي مكان آخر في المنطقة، سقطت قنبلة انزلاقية روسية على مبنى سكني في قرية روسكا لوزوفا، مما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل. وقال سنيهوبوف إن آخرين قد يكونون محاصرين تحت الأنقاض.

وقد أعلن رئيس الوزراء دينيس شميهال أن أوكرانيا تلقت يوم الأربعاء 2 مليار يورو من صندوق النقد الدولي (IMF) بموجب تسهيلات ائتمانية مستمرة.

وينص البرنامج الائتماني على صرف 16 مليار دولار، ولكن يجب أن تجتاز أوكرانيا مراجعات صندوق النقد الدولي للتقدم الذي أحرزته في المعايير الاقتصادية والمالية الرئيسية قبل الإفراج عن كل جزء من القرض.

وقال شميهال إن الأموال الأخيرة ستستخدم في مدفوعات الرعاية الاجتماعية ورواتب الأطباء والمعلمين، من بين أمور أخرى.

ومن المتوقع أن يكون هناك 14 مليار يورو أخرى كجزء من الاتفاقية، ولكن يجب على أوكرانيا اجتياز مراجعات صندوق النقد الدولي للتقدم الذي أحرزته في المعايير الاقتصادية قبل إصدار كل جزء.