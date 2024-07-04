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شاهد: شمال إسرائيل مشتعل مستعر وحرائق واسعة في الجولان بعد إطلاق حزب الله 200 صاروخ

رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق في أعقاب هجوم حزب الله على منطقة في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل
رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق في أعقاب هجوم حزب الله على منطقة في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل Copyright AP Photo/Gil Eliyahu
Copyright AP Photo/Gil Eliyahu
بقلم:  يورونيوز
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الجيش الإسرائيلي اغتال أمس الأربعاء قائد وحدة عزيز في حز بالله الحاج محمج نعمة ناصر

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قال حزب الله إنه أطلق أكثر من 200 صاروخ يوم الخميس على عدة قواعد عسكرية في إسرائيل رداً على غارة قتلت أحد كبار قادتها.

كان الهجوم الذي شنه الحزب أحد أكبر الهجمات في الصراع المستمر منذ أشهر على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مع تصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "العديد من المقذوفات والأهداف الجوية المشبوهة" دخلت أراضيه من لبنان، وتم اعتراض العديد منها. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وقال إنه تم إطلاق حوالي 200 "مقذوف" باتجاه مرتفعات الجولان السورية المحتلة وأكثر من 20 طائرة بدون طيار باتجاه الأراضي الإسرائيلية، لكنه اعترض بعضها.

بقرة تقف تحت شجرة بجوار منطقة محترقة متضررة من حريق اندلع بعد هجوم صاروخي من لبنان
بقرة تقف تحت شجرة بجوار منطقة محترقة متضررة من حريق اندلع بعد هجوم صاروخي من لبنانAP Photo

وقامت إسرائيل بعد هجوم حزب الله بقصف بلدات مختلفة في جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف "منشآت عسكرية" لحزب الله في بلدتي رامية والحولة الحدوديتين الجنوبيتين.

صورة القائد البارز في حزب الله محمد نعمة ناصر
صورة القائد البارز في حزب الله محمد نعمة ناصر AP Photo

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن غارة إسرائيلية بطائرة بدون طيار على حولا أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل. كما اخترقت الطائرات الإسرائيلية حاجز الصوت فوق العاصمة اللبنانية ومناطق أخرى في البلاد.

وكانت إسرائيل قد اعترفت يوم الأربعاء بأنها قتلت محمد نعمة ناصر، الذي كان يترأس إحدى الفرق الإقليمية الثلاث لحزب الله في جنوب لبنان، قبل يوم واحد.

وبعد ساعات من مقتله، أطلق حزب الله عشرات صواريخ الكاتيوشا وصواريخ فلق ذات الرؤوس الحربية الثقيلة على شمال إسرائيل ومرتفعات الجولان السورية المحتلة. وأطلق المزيد من الصواريخ.

المصادر الإضافية • أ ب

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