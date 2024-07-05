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"يجب على أوكرانيا الاستسلام".. بوتين يستقبل أوربان وسط انتقادات أوروبية

بوتين وأوربان خلال الاجتماع
بوتين وأوربان خلال الاجتماع Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن على أوكرانيا الاستسلام عمليًا إذا أرادت السلام، وذلك خلال زيارة لموسكو انتقدتها كييف وقال الاتحاد الأوروبي إنها تهدد بإضعاف موقف التكتل من النزاع.

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واستضاف بوتين أوربان، الزعيم الأكثر قربا في الاتحاد الأوروبي من موسكو، لإجراء محادثات في الكرملين، وصفها الرئيس الروسي بأنها "مفيدة وصريحة" حول النزاع في أوكرانيا.

وقال بوتين: "تحدثنا أيضًا عن السبل الممكنة لحل" النزاع في أوكرانيا.

وطالب مجددًا بأن تسحب أوكرانيا جميع قواتها من المناطق التي أعلنت موسكو ضمها، وقال إن كييف "ليست مستعدة للتخلي عن فكرة الحرب إلى أن تنتصر فيها".

وقال بوتين في بداية المحادثات إنه يريد "مناقشة الفوارق الدقيقة التي تطورت" بشأن النزاع في أوكرانيا مع أوربان الذي زار كييف في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال أوربان بدوره إنه أدرك أن "المواقف متباعدة" بين الجانبين. وأضاف أن "الخطوات اللازمة لإنهاء الحرب وإحلال السلام كثيرة".

وجاءت الزيارة بعد أيام من تولي المجر الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وأبلغ بوتين أوربان أنه يتوقع منه أن يحدد "موقف الشركاء الأوروبيين" بشأن أوكرانيا.

لكن الحكومة الأوكرانية انتقدت الاجتماع مؤكدة أنه ليس لها يد فيه.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إن "قرار القيام بهذه الزيارة اتخذه الجانب المجري بدون أي اتفاق أو تنسيق مع أوكرانيا".

وانتقد قادة الاتحاد أوربان الذي تولت بلاده هذا الأسبوع الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، على زيارته زعيماً مطلوباً بتهم ارتكاب جرائم حرب.

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