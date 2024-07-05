الشرطة الإسبانية تُفكك شبكة تهريب مخدرات وتضبط أسلحة حرب في كتالونيا

بقلم: يورونيوز

نجحت الشرطة الوطنية الإسبانية في تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات، وتنشط في مقاطعات ألباسيتي وتيرويل وفالنسيا الواقعة في إقليم كتالونيا.

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وبحسب المعلومات، كانت المنظمة تستغل مستودعات زراعية وحيوانية لزراعة كميات هائلة من الماريجوانا.

وأسفرت عملية المداهمة عن القبض على 10 أشخاص، وضبط 3300 نبتة ماريجوانا، و 85 كيلوغراماً من المادة المُعدة للترويج، بالإضافة إلى أسلحة حرب وذخائر متنوعة.

وأوضحت الشرطة الإسبانية، أن هذه المنظمة كانت ناشطة منذ عدة أشهر، تحت قيادة شخصين من الجنسية الصربية كانا مسؤولين عن "تنسيق ومراقبة أنشطة بقية الأعضاء".

بينما ينتمي باقي أعضاء العصابة إلى جنسيات مختلفة تشمل الإسبانية والأرمنية والصربية والكرواتية والبولندية، وكانوا يقيمون داخل المزارع المستخدمة في عمليات الزراعة.

وخلال عمليات تفتيش المنازل المرتبطة بهذه القضية في مدينة سالو، عثرت الشرطة على 3 قنابل يدوية جاهزة للاستخدام من مخلفات حرب البلقان.