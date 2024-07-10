تستكشف هذه الحلقة من Qatar 365 بعضًا من أفضل الأنشطة التي يمكنك ممارستها في قطر للباحثين عن المغامرة أو الحالمين على حد سواء، من خلال تسلق الصخور أو الباركور أو من خلال فعاليات مثل معرض LEGO لمحاولة بناء أي مجسمات يمكن للمرء التفكير فيها.

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سواء كنت من الباحثين عن المغامرات أو أنشطة تناسب العائلات، ستجد في قطر أنشطة تلائم الجميع. شارك فريق 365 Qatar في أنشطة ممتعة في الهواء الطلق بالإضافة إلى الأماكن المغلقة. ولنبدأ بشيء غير متوقع؛ ألا وهو تسلق الصخور؛ حيث انطلقت ليلى حُميرة إلى أسباير زون، التي تضم أول منشأة للتسلق في الهواء الطلق في قطر وإسكالار سبورتس. يمكن لعشاق التسلق تجربة أساليب مختلفة: مثل التسلق بالحبال، أو التسلق القيادي، أو تسلق الصخور بدون حبال، أو التسلق الحر، على جدران بارتفاع 10.5 أمتار مصممة لتشبه صخور زكريت الشهيرة في غرب شبه الجزيرة.

وللتمتع بمغامرة من نوع مختلف، التقت ليلى مع طلال التميمي، مؤسس صالة Freestylers Tribe، وهي صالة رياضية رائدة لتعليم الباركور في قطر. تجمع رياضة الباركور بين الجري، والتسلق، والقفز، والألعاب البهلوانية، وتقدّم طريقة فريدة للتغلب على العقبات. وقد شارك طلال رحلته والتحديات التي تغلب عليها والمهارات التي طورها. حتى أنه صمم برنامجًا للأطفال، لا يهدف إلى تعليمهم الرياضة فحسب، وإنما لتعزيز ثقتهم بأنفسهم أيضًا. ومع تزايد شعبية هذه الرياضة، يرى طلال أن الباركور هو أحد الرياضات التي يحتمل إدراجها للألعاب الأولمبية في المستقبل القريب.

وأخيرًا، زار عادل حليم معرض LEGO الذي أقيم مؤخرًا في مركز قطر الوطني للمؤتمرات لأولئك الذين يبحثون عن التحدي العقلي وليس الجسدي، حيث تم إنشاء معروضات تم بناؤها بمكعبات على مساحة تزيد عن 10,000 متر مربع؛ وقد كان المكان المثالي للأطفال والشباب للاستمتاع بالقطع الفنية المذهلة، واستخدام خيالهم للعب والبناء باستخدام هذه المكعبات الأسطورية.