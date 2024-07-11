كان صرحا من خيال فهوى.. تحقيق الجيش الإسرائيلي عن هجوم 7 أكتوبر وسقوط بئيري وانهيار فرقة غزة

بقلم: يورونيوز

قاتل الإسرائيليون سكان كيبوتس بئيري بمفردهم لساعات ضد مئات المقاتلين من كتائب القسام، وتم احتلال المنطقة بأكملها واعترف الجيش الإسرائيلي بفشله في صد هجوم 7 أكتوبر

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نشر الجيش الإسرائيلي مساء الخميس نتائج أول تحقيق له في الإخفاقات خلال الهجوم القاتل الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول والذي أدى إلى اندلاع الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر في غزة وسمته حماس "طوفان الأقصى".

وقال الجيش إن الأسرى والرهائن الإسرائيليين المحتجزين في منزل تعرض للقصف بنيران الدبابات في السابع من أكتوبر/تشرين الأول قتلوا على الأرجح على يد مسلحي حماس وليس القصف الإسرائيلي.

وفي حين بدا أن الجيش قد برأ نفسه على ما يبدو في حادثة هجوم الدبابة - وهي واحدة من أبرز الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر - إلا أنه اعترف بسلسلة من الأخطاء في ذلك اليوم في مهمته الأساسية المتمثلة في حماية الإسرائيليين، بينها بطء الاستجابة وعدم التنظيم خلال المواجهة في كيبوتس بئيري.

جنود إسرائيليون يمرون بالقرب من منازل دمرها مقاتلو حماس في كيبوتس بئيري، إسرائيل، السبت، 14 أكتوبر/تشرين الأول 2023. Maya Alleruzzo/ The AP

وجاء في التقرير: "اتسم القتال في المنطقة في الساعات الأولى بغياب القيادة والسيطرة وانعدام التنسيق والنظام بين مختلف القوات. "وقد تسبب ذلك في وقوع عدد من الحوادث التي تجمعت فيها قوات الأمن عند مدخل الكيبوتس ولم تشتبك في قتال فوري". بحسب التقرير الذي أجراه ميجر جنرال متقاعد ميكي إدلشتاين.

كانت بئيري مسرحًا لواحدة من أبرز الحوادث التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول - وهي المواجهة التي احتجز فيها المسلحون مجموعة من الرهائن والأسرى داخل أحد المنازل. وقال ناجون إنه خلال المواجهة أطلقت دبابة النار على المنزل، مما أثار مخاوف من أن الرهائن الـ13 الذين كانوا بداخله قد قتلوا بنيران صديقة.

اشتعال النيران في مركبات في كيبوتس بئيري جراء سقوط صواريخ من غزة على غلاف غزة يوم الثامن من اكتوبر 2023 AP Photo

وقال الجيش في تحقيقه إن الكيبوتس اجتاحه نحو 340 مقاتلًا من حماس وأن المسلحين قتلوا معظم الرهائن، رغم أنه لم يتضح كيف توصل إلى هذا الاستنتاج، ودعا التقرير إلى إجراء فحوص إضافية.

وقد تعرض الجيش الإسرائيلي لانتقادات شديدة من الفلسطينيين وجماعات حقوق الإنسان، الذين يقولون إن تحقيقاته نادراً ما تؤدي إلى عقاب.

وقد استقبل سكان الكيبوتس التقرير بشكل متباين، حيث أعربوا عن غضبهم من إخفاقات الجيش في ذلك اليوم، ولكنهم أعربوا أيضاً عن تقديرهم لتحمله المسؤولية.

وأسفرت الغارة المفاجئة عبر الحدود عن مقتل حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز 250 آخرين كرهائن، في أكثر الهجمات دموية في تاريخ إسرائيل منذ 76 عاماً.

وقد بدأ الجيش تحقيقات متعددة في إخفاقات 7 أكتوبر، واستقال رئيس الاستخبارات العسكرية. واعتذر العديد من القادة الآخرين وتحمّلوا المسؤولية عن إخفاقاتهم. وقد رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدعوات المتكررة لإجراء تحقيق رسمي من قبل الدولة، قائلاً إن البلاد تركز على حربها ضد حماس.