Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

كان صرحا من خيال فهوى.. تحقيق الجيش الإسرائيلي عن هجوم 7 أكتوبر وسقوط بئيري وانهيار فرقة غزة

صورة من كيبوتس بئيري يوم 7 اكتوبر 2023
صورة من كيبوتس بئيري يوم 7 اكتوبر 2023 Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

قاتل الإسرائيليون سكان كيبوتس بئيري بمفردهم لساعات ضد مئات المقاتلين من كتائب القسام، وتم احتلال المنطقة بأكملها واعترف الجيش الإسرائيلي بفشله في صد هجوم 7 أكتوبر

اعلان

نشر الجيش الإسرائيلي مساء الخميس نتائج أول تحقيق له في الإخفاقات خلال الهجوم القاتل الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول والذي أدى إلى اندلاع الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر في غزة وسمته حماس "طوفان الأقصى".

وقال الجيش إن الأسرى والرهائن الإسرائيليين المحتجزين في منزل تعرض للقصف بنيران الدبابات في السابع من أكتوبر/تشرين الأول قتلوا على الأرجح على يد مسلحي حماس وليس القصف الإسرائيلي.

وفي حين بدا أن الجيش قد برأ نفسه على ما يبدو في حادثة هجوم الدبابة - وهي واحدة من أبرز الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر - إلا أنه اعترف بسلسلة من الأخطاء في ذلك اليوم في مهمته الأساسية المتمثلة في حماية الإسرائيليين، بينها بطء الاستجابة وعدم التنظيم خلال المواجهة في كيبوتس بئيري.

جنود إسرائيليون يمرون بالقرب من منازل دمرها مقاتلو حماس في كيبوتس بئيري، إسرائيل، السبت، 14 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
جنود إسرائيليون يمرون بالقرب من منازل دمرها مقاتلو حماس في كيبوتس بئيري، إسرائيل، السبت، 14 أكتوبر/تشرين الأول 2023.Maya Alleruzzo/ The AP

وجاء في التقرير: "اتسم القتال في المنطقة في الساعات الأولى بغياب القيادة والسيطرة وانعدام التنسيق والنظام بين مختلف القوات. "وقد تسبب ذلك في وقوع عدد من الحوادث التي تجمعت فيها قوات الأمن عند مدخل الكيبوتس ولم تشتبك في قتال فوري". بحسب التقرير الذي أجراه ميجر جنرال متقاعد ميكي إدلشتاين.

كانت بئيري مسرحًا لواحدة من أبرز الحوادث التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول - وهي المواجهة التي احتجز فيها المسلحون مجموعة من الرهائن والأسرى داخل أحد المنازل. وقال ناجون إنه خلال المواجهة أطلقت دبابة النار على المنزل، مما أثار مخاوف من أن الرهائن الـ13 الذين كانوا بداخله قد قتلوا بنيران صديقة.

اشتعال النيران في مركبات في كيبوتس بئيري جراء سقوط صواريخ من غزة على غلاف غزة يوم الثامن من اكتوبر 2023
اشتعال النيران في مركبات في كيبوتس بئيري جراء سقوط صواريخ من غزة على غلاف غزة يوم الثامن من اكتوبر 2023AP Photo

وقال الجيش في تحقيقه إن الكيبوتس اجتاحه نحو 340 مقاتلًا من حماس وأن المسلحين قتلوا معظم الرهائن، رغم أنه لم يتضح كيف توصل إلى هذا الاستنتاج، ودعا التقرير إلى إجراء فحوص إضافية.

وقد تعرض الجيش الإسرائيلي لانتقادات شديدة من الفلسطينيين وجماعات حقوق الإنسان، الذين يقولون إن تحقيقاته نادراً ما تؤدي إلى عقاب.

وقد استقبل سكان الكيبوتس التقرير بشكل متباين، حيث أعربوا عن غضبهم من إخفاقات الجيش في ذلك اليوم، ولكنهم أعربوا أيضاً عن تقديرهم لتحمله المسؤولية.

وأسفرت الغارة المفاجئة عبر الحدود عن مقتل حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز 250 آخرين كرهائن، في أكثر الهجمات دموية في تاريخ إسرائيل منذ 76 عاماً.

وقد بدأ الجيش تحقيقات متعددة في إخفاقات 7 أكتوبر، واستقال رئيس الاستخبارات العسكرية. واعتذر العديد من القادة الآخرين وتحمّلوا المسؤولية عن إخفاقاتهم. وقد رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدعوات المتكررة لإجراء تحقيق رسمي من قبل الدولة، قائلاً إن البلاد تركز على حربها ضد حماس.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

"أم حذيفة" زوجة البغدادي الأولى تواجه الإعدام في العراق لتورطها في جرائم داعش

الجيش الأمريكي يعلن تدمير طائرتين مسيرتين وزورقا للحوثيين في البحر الأحمر

غزة: شباب فلسطينيون يمارسون رياضة الباركور على أنقاض المباني بعد أن دمرت إسرائيل كل النوادي

إسرائيل طوفان الأقصى حركة حماس غزة بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني