شاهد: بوتين يقود "لادا أورا" الجديدة ويفتتح بها الطريق السريع بين موسكو وسان بطرسبورغ

بقلم: يورونيوز

قاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، سيارة "لادا أورا" جديدة على طريق تفير الشمالي الذي يربط بين موسكو وسان بطرسبرغ.

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وقد توجه بوتين بالسيارة الجديدة إلى مراسم افتتاح القسم الأخير من الطريق السريع M-11 وأثنى على العاملين الذين أنهوا المشروع قبل عام من الموعد المخطط له.

وأشار إلى أن هذا الطريق سيخفض من مدة السفر بين موسكو وسانت بطرسبرغ ساعة واحدة.

وتُعتبر سيارة "لادا أورا" طرازاً جديداً من شركة أفتوفاز الروسية لصناعة السيارات، ومن المقرر أن يتم إنتاجها بكميات كبيرة هذا الخريف وسط العقوبات التي قلصت بشكل كبير استيراد السيارات ذات العلامات التجارية الغربية إلى البلاد.