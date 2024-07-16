بقلم: يورونيوز

رفعت القوات الإسرائيلية حالة التأهب ودفعت بالمزيد من أفرادها إلى مدينة إيلات القريبة من الحدود المصرية بعد ورود أنباء عن عملية تسلل لمسلحين

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شن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء غارات عنيفة على منطاق متفرقة في قطاع غوة أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الفلسطينين، واستهدفت طائرات الجيش المناطق المأهولة بالمدنيين العزل في المغازي وسط غزة،.

وفي الضفة الغربية قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا في مدينة البيرة فيما أصيب ثلاثة جنود في حادث إطلاق نار شمال غرب رام الله في وقت قال إذاعة الجيش الإسرائيلي أن ثلاثة مستوطنين أصيبوا قرب قرية رامين في طولكرم شمال الضفة الغربية.

آخر تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الـ284