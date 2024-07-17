حرب غزة: قصف إسرائيلي على وسط القطاع وجنوبه ورفض فلسطيني لتقرير هيومن رايتس ووتش حول 7 أكتوبر

بقلم: يورونيوز

وزارة الصحة الفلسطينية ناشدت الأربعاء العالم إنقاذ المنظومة الصحية لضمان عمل المستشفيات في القطاع

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تواصل ابلقصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة بعد ثلاثاء دام سقط فيه أكثر من 40 قتيلا فلسطينيا وعشرات المصابين في قصف منهجي استهدف النازحين في النصيرات ومواصي خان يونس، من جهته قال المفوض العام لوكالة الأونرواا إن إسرائيل قصفت 8 مدارس بينها 6 تابعة للوكالة في الأسلام العشرة الأخيرة وأكد أن القصف بات بشكل شبه يومي يستهدف المؤسسات التعليمية.

آخر التطورات في الحرب على غزة في يومها الـ285