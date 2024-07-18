مصرع 16 شخصًا في حريق هائل داخل مركز تجاري جنوب غرب الصين

بقلم: يورونيوز

قُتل 16 شخصًا يوم الأربعاء على أثر نشوب حريق في مركز تجاري في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين حسب وسائل إعلام رسمية.

اعلان

ويُظهر مقطع فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي، وتم تزويد وكالة أسوشيتد برس به، دخانا أسود يتصاعد من المبنى الكبير في السماء، مع وجود أشخاص محاصرين داخل المبنى في انتظار إنقاذهم.

وتمكّن رجال الإطفاء من إنقاذ 75 شخصاً علما وأنّه لم يُعرف بعد عدد الأشخاص الذين كانوا في هذا المبنى عندما اندلع الحريق.

وأظهر تحقيق أوّلي أنّ الحريق ناجم عن أعمال البناء. ويضم المبنى، المكوّن من 14 طابقاً، متجراً متعدد الأقسام ومكاتب ومطاعم وسينما.

هذا واندلعت النيران في المبنى بعد الساعة السادسة مساءً بقليل. وقد انتهت عمليات الإنقاذ في الساعة الثالثة صباحا من يوم الخميس.