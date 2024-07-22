Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن موجة الحر في تكساس بسبب انقطاع الكهرباء

وفيات بسبب الحرارة في تكساس
وفيات بسبب الحرارة في تكساس Copyright AP video
Copyright AP video
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

بعد مرور ما يقرب من أسبوعين على إعصار بيريل، أدى انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة إلى ارتفاع عدد الوفيات اذ بلغ 23 حالة وفاة على الأقل في تكساس.

اعلان

أدى مزيج من حرارة الصيف الحارقة وعدم قدرة السكان على تشغيل مكيفات الهواء في الأيام التي تلت وصول العاصفة إلى اليابسة في 8 يوليو إلى ظروف خطيرة بشكل متزايد بالنسبة للبعض في رابع أكبر مدينة في أمريكا.

 انقطعت الكهرباء عن حوالي 3 ملايين منزل وشركة، وأبلغت المستشفيات عن ارتفاع في الأمراض المرتبطة بالحرارة.

تمت إعادة التيار الكهربائي لمعظم الناس، لكن الخبراء يقولون إن الأمر قد يستغرق أسابيع أو حتى سنوات قبل أن تُعرف الحصيلة البشرية الكاملة للعاصفة في تكساس.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

برشلونة تسجل أعلى درجات حرارة في إسبانيا لهذا العام

43 درجة في أثينا.. الحرارة الشديدة في اليونان تدفع السلطات لإغلاق معلم أكروبوليس السياحي

شاهد: رومانيا تواجه موجة حر شديدة.. درجات الحرارة وصلت إلى 43 درجة مئوية

إعصار في الولايات المتحدة الأمريكية تغير المناخ موجة حر