إصابة 21 شخصًا بأعراض التسمم بالكلور إثر ترددهم على حمام سباحة في بولندا

بقلم: يورونيوز مع EBU

خلال الفحص، تم اكتشاف أن مستوى الكلور في الماء في قاع حوض السباحة قد تجاوز المعدل الطبيعي بشكل كبير. حيث كان أعلى بعشر مرات من المعتاد وكان أعلى بنحو ثلاث مرات على سطح الماء

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نُقل أكثر من 20 شخصًا إلى المستشفى في وارسو بعد أن ظهرت عليهم ظهور أعراض التسمم بالكلور حيث كانوا قد ترددوا على حوض سباحة يحتوي على ما يصل إلى عشرة أضعاف الكمية المسموح بها من المادة الكيميائية.

وكانت مصالح الإنقاذ في العاصمة البولندية قد تلقت مساء الجمعة بحدوث حالات تسمم بالكلور داخل حمام سباحة.

خلال الفحص، تم اكتشاف أن مستوى الكلور في الماء في قاع حوض السباحة قد تجاوز المعدل الطبيعي بشكل كبير. حيث كان أعلى بعشر مرات من المعتاد وكان أعلى بنحو ثلاث مرات على سطح الماء.

إثر الحادث، تم نقل 21 شخصًا إلى المستشفيات إثر إصابتهم بأعراض التسمم بالكلور.

وذكرت الشرطة المحلية أن أربعة أطفال لا يزالون تحت الملاحظة في المستشفيات البولندية صباح السبت.

كما أعلنت عن اعتقال ثلاثة من موظفي حمام السباحة من بعد الحادث بسبب ارتباطهم المباشر بالبنية التحتية للمسبح.

سيقرر مكتب المدعي العام في وارسو اتخاذ المزيد من الخطوات لأنه لم يُعرف بعد سبب تجاوز نسبة تركيز الكلور في المسبح الحد المسموح به بشكل كبير.