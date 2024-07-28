فوضى عارمة في طرقات أوروبا جرّاء تدفّق المصطافين نحو الوجهات السياحيّة

بقلم: يورونيوز مع EBU

يؤدّي الازدحام المروري الكثيف إلى تباطؤ حركة السير على الطّرقات السّريعة في كل من ألمانيا وكرواتيا وسلوفينيا مع انطلاق المصطافين نحو رحلاتهم الصيفيّة.

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ويتوقع نادي السيارات الألماني (ADAC)، أن تشهد عطلة نهاية هذا الأسبوع أسوأ اختناقات مرورية لهذا العام في جميع أنحاء البلاد. وستزدحم الطوابير بشكل ملحوظ على الطرق المؤدّية إلى إيطاليا والنمسا حيث يفضّل السياح قضاء إجازاتهم في أشهر المنتجعات.

تم الإبلاغ عن 14 كيلومترًا من الاختناقات المرورية على الطريق السريع A8 البافاري المتجه إلى النمسا، وفقًا لمتحدث باسم الشرطة الألمانية.

كما تزداد طوابير الانتظار على الطريق السلوفيني في ذروة موسم الصيف، حيث تمثّل عطلة نهاية الأسبوع هذه، بداية العطلة المدرسية للبعض.

من جهتها أطلقت وكالة السلامة المرورية في سلوفينيا، حملة تحذيرية لتذكير السائقين بأخذ قسط من الراحة خلال الرحلات الطويلة والتزوّد بالماء في الأيام الحارة.

ويمكن رؤية طوابير طويلة في كرواتيا بسبب ارتفاع عدد المسافرين بشكل ملفت وبعض الحوادث المرورية.

ويشهد ميناء العبارات في سبليت ازدحاما كبيرا، إذ أحصت شركة يادرولينيا أرقاما قياسيّة لحركة المرور بلغت 16000 عربة و80000 راكبا.

هذا ويوزّع مجلس السياحة الكرواتي قوارير المياه ومعطّرات هواء السيارات في الساحات الرئيسيّة وموانئ العبّارات في نهاية هذا الأسبوع كبادرة ترحيب بالسيّاح.