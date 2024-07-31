هنية في آخر تصريح له: القدس هي جوهر الصراع مع إسرائيل

بقلم: يورونيوز

في آخر ظهور له، أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، من العاصمة الإيرانية طهران أن القدس تشكل محور الصراع الرئيسي مع إسرائيل.

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في تصريحات خاصة لقناة "إس إن إن" الإيرانية، خلال حضوره معرض "أرض الحضارات"، أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قائلاً: "القدس، باعتبارها قبلة المسلمين الأولى، تعد جوهر النزاع مع الاحتلال الإسرائيلي."

وأشار هنية إلى أن الحضارات الإنسانية قد نشأت في هذه المنطقة، محذراً من "محاولات البعض لخلق حضارات زائفة مبنية على العنف وسفك الدماء واحتلال الأراضي." وأضاف: "الحضارات التي تقوم على احتلال الأراضي ستكون مصيرها الزوال، بينما الحضارات التي تستند إلى القيم الإنسانية والشريعة السماوية هي التي تضمن استمرارها وبقاءها."